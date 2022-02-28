Росіяни з "Градів" обстріляли житлові квартали Харкова — багато жертв серед мирного населення (відео)

Харків опинився під потужним обстрілом, тіла загиблих лежать посеред вулиць

У Харкові, де відбуваються вуличні бої з російськими диверсантами, окупанти почали відкривати вогонь із важкої зброї у мирних районах. Як передає "Телеграф", про це повідомляє у своєму Телеграм-каналі радник МВС Антон Геращенко. У соцмережах очевидці публікують фото та відео наслідків обстрілів у багатьох районах Харкова.

Як повідомляє Геращенко, ворог застосовує ракетну артилерію, "Гради", "Урагани", "Смерчі" та завдає ударів безпосередньо по житлових районах. Йдеться про десятки, а можливо і про сотні загиблих.

Місцеві Телеграм-канали повідомляють про велику кількість обстрілів у понеділок, 28 лютого, у Харкові.

Ракети прилітають на дороги, тротуари, потрапляють у будівлі та будинки. На одному із відео можна побачити, як мирні жителі загинули поблизу одного з автоматів для видачі води.

Під удар окупантів потрапляють і автомобілі, які на момент обстрілу рухалися дорогою.

Зазначимо, що точна кількість жертв поки невідома, але йдеться не про поодинокі смерті, а про велику кількість загиблих.

За інформацією наших джерел у спецслужбах, Путін міг наказати розстрілювати мирне населення, щоб тиснути на Україну та Захід, утворивши гуманітарну катастрофу.

Раніше повідомлялося, що на трасі Ізюм-Харків російські військові відкрили вогонь по автобусу. Було поранено 14 мирних людей.

Також "Телеграф" повідомляв, що у війні проти Росії у Харківській області загинув місцевий депутат Сергій Глущенко. Чоловік вирішив стати на захист України відразу після повномасштабного вторгнення військ Путіна на нашу територію.