Війна забирає найкращих: у бою за Харків загинув депутат (фото)

Чоловік пішов захищати Харків серед перших

У боях за Харків, які активно ведуться від початку вторгнення Росії в Україну, загинув депутат Богодухівської міської ради Сергій Глущенко.

Про це розповіли у міськраді Богодухівки, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що про смерть чоловіка стало відомо вранці 27 лютого, однак поки що немає жодних деталей, як саме він загинув, — із самого початку чоловік брав участь у територіальній обороні міста.

Сергій Глущенко був сільським головою Олександрівки, після чого перейшов до депутатів Богодухівської міськради.

Його описують як справедливу, чесну, мужню людину і патріота. У чоловіка залишилася дружина та діти.

2020 року на "Суспільному" виходив сюжет про Глущенка, — у нього було цікаве хобі зібрати глиняні горщики, при цьому найстарішому з них було понад 80 років. Він хотів зберегти колекцію та в майбутньому передати її до музею.

У мережі піднялася хвиля скорботи щодо Сергія.

"Війна забирає найкращих", "Світла пам’ять", "Рідним співчуття та терпіння", "Вічна пам’ять справжньому герою", "Неймовірно важка новина… Хороша людина, справжній патріот", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше російські окупанти розстріляли автомобіль із сім’єю в Києві, троє людей загинули, двоє дітей у лікарні.