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"Окупанту дали зайти в місто та почали х***чити на повну": що відбувається в Харкові

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ЗСУ зачищають окупантів Новина оновлена 27 лютого 2022, 11:14
ЗСУ зачищають окупантів

У Харкові тривають серйозні бої.

На четвертий день війни Харків продовжує боротися із окупантами. Противник прорвався до міста, але ЗСУ вибивають ворога та зачищають місто. Українські офіцери змінили тактику та переграли російських окупантів.

Повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

"Наші Командири повністю переграли російських окупантів. Їм створили ілюзію, що Харків майже кинутий напризволяще і стане легкою здобиччю.

Дали окупантам зайти вглиб міста і почали х***чити на повну", — написав Геращенко.

Геращенко вкотре закликав українців знімати таблички з вказівниками: "Запоріжжя, Дніпро, Чернігів, Суми, Київ, Миколаїв — знімайте всі таблички з вказівниками будинків та вулиць. Ми знаємо наші міста, а Ворог — ні!"

Геращенко публікує відео де видно, що ворог покидає техніку.

Увага на відео є ненормативна лексика!

У свою чергу, Куп’янська міська рада повідомила, що окупанти зайшли в Куп’янськ і переміщуються містом.

Нагадаємо, що в ніч на 27 лютого противник обстріляв житлові будинки в Харкові, через що загинула жінка похилого віку. Крім того, росіяни встигли влаштувати вибух на одному із газопроводів.

Теги:
#Харків #ЗСУ
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