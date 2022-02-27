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Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка бойових дій (оновлюється)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Росіяни продовжують наступати, незважаючи на потужну відповідь України Новина оновлена 27 лютого 2022, 00:31
Росіяни продовжують наступати, незважаючи на потужну відповідь України

Оперативно про головне

Війна, яку оголосив Україні президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого, триває вже четвертий день. За цей час українські військові знищили сотні танків та бронетехніки, десятки гармат, літаків та гелікоптерів, а також тисячі осіб особового складу. Ще сотні росіян у полоні. Хоча ворог продовжує наступати на Київ, Харків, Херсон та інші міста України, бійці ЗСУ відважно дають отпір і не здають свою територію ворогові.

У цьому матеріалі "Телеграф" збирає та публікує всю важливу та перевірену інформацію про відсіч агресору за 27 лютого (оперативно стежити за тим, що відбувається, також можна на нашому каналі в Telegram за цим посиланням).

00:20 Захід відключає Росію від SWIFT, російські олігархи не зможуть користуватись коштами за кордоном. До речі, один з сценаріїв закінчення війни проти України — переворот у Кремлі. Ну ок - карлик кукухою поїхав, але поруч з ним люди, які могли б спокійно відпочивати на яхтах у Монако і кататися на лижах у Куршавелі, а тепер що? Білоруське море та ікра з баклажанів?

00:00 У Києві та околицях чути вибухи, — росіяни атакують. Влада попереджала, що саме в ніч на 27 лютого противник може задіяти проти українців все, що має.

Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається захопити Київ, армія РФ несе серйозні втрати в Україні".

Якою була обстановка 26 лютого – розписали погодинно у статті "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

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Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка бойових дій (оновлюється)