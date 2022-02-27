Батьківщина тебе забуде: після загибелі під Гостомелем командира чеченського спецназу Тушаєва з мережі видаляють усі згадки про нього, що вдалося зібрати

Немає людини — немає інформації: окупанти спішно підчищають сліди своїх поразок

Увечері 26 лютого стало відомо про розгром під Гостомелем (Київська обл.) елітного підрозділу військ РФ — 141 спеціального моторизованого полку військ Національної гвардії РФ імені Героя Росії Ахмат-Хаджі Кадирова. Генерал Магомед Тушаєв, який очолював його близький до голови Чечні Рамзана Кадирова, загинув.

Хоча окупанти поспішили заявити, що це повідомлення фейк, насправді як виявив "Телеграф", хтось поспішно видаляє з мережі всі повідомлення про Тушаєва.

Так, о 21.45 користувач Lesless видалив у Вікіпедії сторінку, присвячену Магомеду Тушаєву, проте до Ютуба "чистильникам" дістатися поки не вдалося і "Телеграфу вдалося знайти декілька відео, присвячених Тушаєву.

Наприклад, знятий 2 роки тому півгодинний ролик, присвячений дню народження Магомеда Тушаєва, який народився 23 лютого 1986 року. Тобто свій останній день народження голова 141 спеціального моторизованого полку військ МР РФ відзначив за добу до початку агресії РФ проти України. При цьому провоювати проти України Тушаєв встиг менше доби і загинув через 3 дні після свого 35-річчя.

Біографію загиблого малюють у бравурних тонах — спочатку боєць ОМОНа по Чеченській республіці, потім перейшов служити в СОБР "Терек", звідки в грудні 2017 року перейшов у 141-й спеціальний моторизований полк військ Національної гвардії РФ, а вже у квітні 2018 року очолив його.

Відомий як людина, що наближена до глави Чечні Рамзана Кадирова і є його улюбленцем, отримав низку нагород. На своє 34-річчя Тушаєв удостоївся вітання від голови Чечні.

За даними ЗМІ, важкі втрати окупантів в Україні викликали бунт російських контрактників.