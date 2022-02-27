Під Гостомелем ліквідували кадирівського генерала та розбили його "елітний" загін

Тушаєв та інші чеченці воювали на боці Росії

У суботу, 26 лютого, стало відомо про ліквідацію в районі Гостомелю під Києвом загону чеченців, яких направив воювати в Україну лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Серед них був і керівник "елітного" 141-го моторизованого полку кадирівської гвардії Магомед Тушаєв, підтвердили джерела "Телеграфу".

"Кадировців в утиль. Зараз ще їх доб'є альфа і нацгвардія в Гостомелі", — наголосив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

За його словами, інформацію про ліквідацію генерала підтвердив один із полонених чеченців.

Варто зауважити, що Магомед Тушаєв командував одним із елітних підрозділів СОБРу "Терек" ФСВНГ РФ, був кавалером ордена Кадирова, і на урочистій церемонії очолив 141 спецполк військ Нацгвардії імені Кадирова у грудні 2017 року.

Магомед Тушаєв та Рамзан Кадиров

Нагадаємо, що Росія розпочала війну проти України в ніч на 24 лютого, а на день пізніше стало відомо про намір Чечні направити своїх бойовиків для підтримки російської агресії, — при цьому цікаво, що самі чеченці відмовлялися йти воювати.

26 лютого голова уряду Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв звернувся до президента України Володимира Зеленського із пропозицією направити своїх бійців для відторгнення росіян.