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Лідер Ічкерії готовий кинути тисячі чеченців на захист України від Путіна

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ахмед Закаєв Новина оновлена 26 лютого 2022, 22:39
Ахмед Закаєв

Україні запропонували допомогу у війні проти Росії

Голова уряду Чеченської республіки Ічкерія (ЧРІ) за кордоном Ахмед Закаєв звернувся до президента України Володимира Зеленського із пропозицією направити своїх бійців для відбиття російського вторгнення.

Відповідне звернення було озвучено під час одного із мітингів у Бельгії.

За його словами, він готовий підписати угоду про військове співробітництво з Україною, а потім розпочати формування добровольчих загонів.

"Ця процедура необхідна, щоб наші добровольці були захищені Женевською конвенцією. Ми будемо раді зробити свій внесок у справедливу війну українського народу", — сказано в заяві.

Він підкреслив, що чеченці Європи поки що єдині, хто готовий воювати за свободу України, але сподівається, що їхній приклад наслідуватимуть й інші.

Закаєв каже, що готовий прибути для переговорів у будь-яку точку нашої країни та наголосив, що чеченців на європейському континенті налічується близько 300 тисяч.

Як повідомлялося раніше, нардеп Олексій Гончаренко раніше заявляв, що кадировці, які перебувають у Білорусі, перехотіли воювати проти України та вимагають відправити їх назад до Чечні.

Теги:
#Україна #Росія #Чечня #Ічкерія
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