Лидер Ичкерии готов бросить тысячи чеченцев на защиту Украины от Путина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 6569
Украине предложили помощь в войне против России
Председатель правительства Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) за границей Ахмед Закаев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением направить своих бойцов для отражения российского вторжения.
Соответсвующее обращение было озвучено во время одного из митингов в Бельгии.
По его словам, он готов подписать соглашение о военном сотрудничестве с Украиной, а затем приступить к формированию добровольческих отрядов.
"Эта процедура необходима, чтобы наши добровольцы были защищены Женевской конвенцией. Мы будем рады внести свой вклад в справедливой войне украинского народа", — сказано в заявлении.
Он подчеркнул, что чеченцы Европы пока единственные, кто готовы воевать за свободу Украины, но надеется, что их примеру последуют и другие.
Закаев говорит, что готов прибыть для переговоров в любую точку нашей страны и подчеркнул, что чеченцев на европейском континенте насчитывается около 300 тысяч.
Как сообщалось ранее, нардеп Алексей Гончаренко ранее заявлял, что находящиеся в Беларуси кадыровцы перехотели воевать против Украины и требуют отправить их обратно в Чечню.