Лидер Ичкерии готов бросить тысячи чеченцев на защиту Украины от Путина

Украине предложили помощь в войне против России

Председатель правительства Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) за границей Ахмед Закаев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением направить своих бойцов для отражения российского вторжения.

Соответсвующее обращение было озвучено во время одного из митингов в Бельгии.

По его словам, он готов подписать соглашение о военном сотрудничестве с Украиной, а затем приступить к формированию добровольческих отрядов.

"Эта процедура необходима, чтобы наши добровольцы были защищены Женевской конвенцией. Мы будем рады внести свой вклад в справедливой войне украинского народа", — сказано в заявлении.

Он подчеркнул, что чеченцы Европы пока единственные, кто готовы воевать за свободу Украины, но надеется, что их примеру последуют и другие.

Закаев говорит, что готов прибыть для переговоров в любую точку нашей страны и подчеркнул, что чеченцев на европейском континенте насчитывается около 300 тысяч.

Как сообщалось ранее, нардеп Алексей Гончаренко ранее заявлял, что находящиеся в Беларуси кадыровцы перехотели воевать против Украины и требуют отправить их обратно в Чечню.