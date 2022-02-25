Отправьте обратно в Чечню: "кадыровцы" отказываются заходить в Украину — депутат

Российская армия потеряла уже тысячи своих солдат

Чеченские боевики, принадлежащие к армии Рамзана Кадырова, вроде бы не хотят ехать в Украину, чтобы воевать на стороне Российской Федерации. Такое решение они связывают с многочисленными потерями, которые сейчас несет Кремль.

Такую инсайдерскую информацию в пятницу 25 февраля обнародовал в своем Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, сейчас "кадыровцы" находятся на территории Беларуси — в городе Бобруйск. Он расположен в более чем 430 километрах от Киева.

Гончаренко, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что в настоящее время боевики требуют возвращения в Чечню.

"После того, как "кадыровцы" узнали о 1000 убитых за день российских солдат, воевать им сразу расхотелось", — пишет политик.

Также он добавляет, что украинцы предупреждали противника заранее — легко нападение на наше государство им не удастся, а каждого захватчика будет ждать ад на земле.

Интересно, что у заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко несколько иная информация. После переговоров со знакомым чеченским оппозиционером чиновник уверен: все разговоры о "кадыровцах" в Украине — лишь элемент информационной войны со стороны России.

"Путин сам не задействует "кадыровцев" нигде кроме Чечни, — цитирует Геращенко своего собеседника. — Он же хочет у вас в Украине показать себя миротворцем типа. Освободителем от нацизма. А "кадыровцы" с этим образом никак не вяжутся".

Также представитель МИД напомнил, что в 2014 году чеченские боевики уже заходили на украинскую территорию — в Донецке. Впрочем, их возвращение домой не стало радостным. Снимки военных до и после встречи с украинскими защитниками можно посмотреть в Telegram-канале "Black" (исключительно 18+).

Между тем у российских захватчиков действительно достаточно большие потери. По последним данным, число погибших военнослужащих РФ, пришедших на украинскую землю, исчисляется уже в тысячах человек.

Однако давление врага пока не уменьшается. Как писал "Телеграф", в Харькове кафиры обстреляли жилые дома, а в Чернигове попали в здание СБУ.