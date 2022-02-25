Счет пошел на тысячи: свежие данные о потерях оккупантов в Украине
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В Минобороны Украины уточнили данные.
Во время боев после полномасштабного российского вторжения в Украину оккупанты потеряли около 2800 человек.
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает пресс-служба министерства в Facebook.
Маляр сообщила, что с начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно, по состоянию на 15.00 25 февраля):
- Танков до 80
- Боевых бронированных машин разных типов 516
- Самолеты 10
- Вертолеты 7
- личного состава 2800
"Мы сильны! Победа будет за нами!" — гласит сообщение от Минобороны.
Напомним, 25 февраля в пресс-службе сухопутных войск Украины сообщили, что российские оккупанты потеряли больше тысячи убитыми.
Ранее сообщалось, что российский "Град" попал в детский дом на Киевщине. На Сумщине российская армия российская армия обстреляла жилые дома и детсад. Кроме того, украинские военные поделились фото с подбитыми танками захватчиков. 25 февраля в Украине был сбит многоцелевой истребитель оккупантов Су-35.
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