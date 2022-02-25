Счет пошел на тысячи: свежие данные о потерях оккупантов в Украине

В Минобороны Украины уточнили данные.

Во время боев после полномасштабного российского вторжения в Украину оккупанты потеряли около 2800 человек.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает пресс-служба министерства в Facebook.

Маляр сообщила, что с начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно, по состоянию на 15.00 25 февраля):

Танков до 80

Боевых бронированных машин разных типов 516

Самолеты 10

Вертолеты 7

личного состава 2800

"Мы сильны! Победа будет за нами!" — гласит сообщение от Минобороны.

Напомним, 25 февраля в пресс-службе сухопутных войск Украины сообщили, что российские оккупанты потеряли больше тысячи убитыми.

Ранее сообщалось, что российский "Град" попал в детский дом на Киевщине. На Сумщине российская армия российская армия обстреляла жилые дома и детсад. Кроме того, украинские военные поделились фото с подбитыми танками захватчиков. 25 февраля в Украине был сбит многоцелевой истребитель оккупантов Су-35.