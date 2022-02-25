В Чернигове оккупанты атаковали СБУ: в здании масштабный пожар (видео)

Плотный дым от возгорания виден в нескольких километрах от очага пожара

Во время ожесточенного боя в Чернигове два вражеских снаряда попали в здание областного управления Службы безопасности Украины, от чего оно загорелось.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на официальную информацию от пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.

На кадрах обнародованного видео отчетливо видно, как пылает здание управления СБ Украины Черниговщины, в которое попали ракеты российских оккупантов. Плотный дым от возгорания помещений ведомства простирается на несколько метров.

Видео пожара в Чернигове

В Чернигове горит здание СБУ

Ранее "Телеграф" сообщал, как в столице от падения обломков самолета оккупантов, сбитого украинскими защитниками ночью на 25 февраля, загорелся жилой дом.

Также напомним, что в результате российских обстрелов возле станции метро "Харьковская" в Киеве в ночь на 25 февраля травмы разной степени тяжести получили восемь человек.

Кроме того, мы писали Россия совершила авиаудар по столице прямо посреди ночи, после чего обломки одной из ракет упали на здание многоэтажного жилого дома.