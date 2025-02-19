Слухи о гомосексуальности и тайной "жене": что известно о личной жизни Данилко

Из-за сценического образа Андрея Данилко его подозревали в том, что он гей

Известный украинский артист Андрей Данилко, которому приписывали роман с его сценической "мамой", всегда оберегал свою личную жизнь от публичности. Несмотря на многочисленные слухи и спекуляции, он никогда не был женат и не имеет детей.

Личная жизнь Верки Сердючки всегда интересовала поклонников чуть ли не больше, чем его творчество. "Телеграф" решил выяснить, что известно о женщинах Андрея Данилко и что из этого правда, а что — сплетни.

Первая любовь Данилка

Первой девушкой, в которую влюбился Данилко, была его одноклассница Анна Сердюк. Она была отличницей и родилась в богатой семье. Тогда Андрей переживал из-за того, что он из бедной семьи и девушка не обратит на него внимание.

Тем не менее, в старших классах будущая звезда решился пообещать Анне, что сделает ее имя известным. Девушка долго не верила словам одноклассника, но впоследствии Данилко выполнил свое обещание и создал сценический образ Верки Сердючки и стал известен не только в Украине, но и во всем мире.

Радмила Щеголева

Во время работы над "СВ-шоу" Данилко сотрудничал с актрисой Радмилой Щеголевой. Их комический дуэт выглядел очень гармонично, что породило слухи об их романе. Однако стоит отметить, что сценические персонажи действительно проводил много времени вместе вне съемочной площадки. К тому же постоянно ездили на гастроли.

После внезапного исчезновения Щеголевой с телеэкранов, в СМИ появились слухи о ее ссорах с Данилком. Однако позже оказалось, что у актрисы были проблемы со здоровьем. Точно не известно, был ли между ними роман, ведь никто из дуэта ни подтвердил, ни опроверг эти слухи.

Ольга Лицкевич

После Щеголевой напарницей Данилко в "СВ-шоу" стала Ольга Лицкевич. В сети сразу после ее появления со звездой на ТВ стали писать об их романе. Актрису даже называли тайной женой артиста. Однако они не появлялись вместе ни на светских мероприятиях, ни на общих фотографиях.

Инна Белоконь

Артисту также приписывали отношения с Инной Белоконь, исполняющей роль мамы Верки Сердючки. Эти слухи были, пожалуй, самыми громкими среди "романов" Данилко. Поскольку творческий дуэт не стеснялся показывать свои отношения на публике и никогда не скрывал свои чувства, обнимаясь на глазах зрителей, фаны сразу стали подозревать их в отношениях.

На пике популярности Верки Сердючки и ее мамы в СМИ появилась новость о том, что Белоконь и Данилко поженились. Однако артисты опровергли эти слухи, отметив, что Инна состоит в браке и имеет дочь, а с Андреем ее связывают только дружеские отношения.

Данилко — "гей"

Андрей Данилко создал сценический персонаж Верки Сердючки — эпатажной, яркой, комедийной проводницы, которая ведет себя гиперэмоционально и порой игриво флиртует с мужчинами. Такие гендерно-неоднозначные образы вызвали дискуссии по поводу ориентации артиста. В шоу-бизнесе много открытых представителей ЛГБТ-сообщества, и то, что Данилко часто работал с яркими артистами, которых ассоциируют с этой культурой, только усиливало слухи.

Впоследствии артист опроверг эти слухи, отметив, что он любит женщин, но пока не встретил ту самую. Есть ли у Данилко любовь сейчас и находится ли он в отношениях, — неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дом родной мамы Данилко на Полтавщине. Светлана Ивановна жила в селе Клименко и отказывалась переезжать в столицу, невзирая на неоднократные предложения звездного сына.