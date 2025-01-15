Село пустеет с каждым годом: где жила и как выглядит дом родной мамы Андрея Данилка на Полтавщине

Артист потерял близкого человека в 2020 году

Андрей Данилко в своем сценическом образе Верки Сердючки выступает с "мамой" Инной Белоконь. Однако у звезды была реальная мама, которая ушла из жизни в 2020 году. О смерти близкого человека артиста спустя год узнали СМИ, ведь сам Данилко все это время умалчивает о личной трагедии.

Светлана Ивановна (в девичестве Волкова) жила в селе Клименки, который находится в Полтавской области, и отказывалась переезжать в столицу, несмотря на неоднократные предложения звездного сына.

Об этом узнали журналисты "Новини.LIVE" в 2021 году, опрашивая соседей Светланы Ивановны. В селе, согласно переписи за 2001 год, проживало 73 человека, однако до сегодняшнего дня Клименки опустели в разы. Заброшенных домов здесь очень много.

Где жила мама Андрея Данилко Дом мамы Андрея Данилко Дом мамы Андрея Данилко Дом мамы Андрея Данилко Дом мамы Андрея Данилко

Мама Данилко всю жизнь проработала на вредном производстве (была маляром на заводе), жила в Полтаве, где и родилась будущая звезда эстрады, однако после 45 лет отправилась на пенсию и переехала в область.

На фото слева - Светлана Ивановна с маленьким Андреем

Как выглядела мама Андрея Данилко

После смерти женщины за домом ухаживали ее дочь Галина и внучка Анна (старшая сестра Андрея Данилко и его племянница). По словам соседей, родственницы убирали сорняки и заботились о саде. Сам артист также несколько раз навещал это место.

Сестра Данилко - Галина и его племянница Анна

Селяне с теплотой вспоминали Светлану Ивановну — как добрую и гостеприимную женщину. По их словам, незадолго до смерти мамы Данилко купил ей квартиру в Полтаве и перевез женщину туда.

В своем доме Светлана Ивановна хранила фото сына

Отметим, что о Верке Сердючке знают миллионы людей по всему миру. Ранее мы писали, как в молодости выглядел Андрей Данилко.