Село пустеет с каждым годом: где жила и как выглядит дом родной мамы Андрея Данилка на Полтавщине
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Артист потерял близкого человека в 2020 году
Андрей Данилко в своем сценическом образе Верки Сердючки выступает с "мамой" Инной Белоконь. Однако у звезды была реальная мама, которая ушла из жизни в 2020 году. О смерти близкого человека артиста спустя год узнали СМИ, ведь сам Данилко все это время умалчивает о личной трагедии.
Светлана Ивановна (в девичестве Волкова) жила в селе Клименки, который находится в Полтавской области, и отказывалась переезжать в столицу, несмотря на неоднократные предложения звездного сына.
Об этом узнали журналисты "Новини.LIVE" в 2021 году, опрашивая соседей Светланы Ивановны. В селе, согласно переписи за 2001 год, проживало 73 человека, однако до сегодняшнего дня Клименки опустели в разы. Заброшенных домов здесь очень много.
Мама Данилко всю жизнь проработала на вредном производстве (была маляром на заводе), жила в Полтаве, где и родилась будущая звезда эстрады, однако после 45 лет отправилась на пенсию и переехала в область.
После смерти женщины за домом ухаживали ее дочь Галина и внучка Анна (старшая сестра Андрея Данилко и его племянница). По словам соседей, родственницы убирали сорняки и заботились о саде. Сам артист также несколько раз навещал это место.
Селяне с теплотой вспоминали Светлану Ивановну — как добрую и гостеприимную женщину. По их словам, незадолго до смерти мамы Данилко купил ей квартиру в Полтаве и перевез женщину туда.
Отметим, что о Верке Сердючке знают миллионы людей по всему миру. Ранее мы писали, как в молодости выглядел Андрей Данилко.