Ей приписывали роман с Данилко, но она давно в браке: как в обычной жизни выглядит "мама" Верки Сердючки

Сценическая "мама" Верки Сердючки, настоящее имя которой Инна Билоконь, в жизни близкая подруга Андрея Данилко и важная часть их творческого дуэта. Ее сценический образ стал одним из символов украинской эстрады и всегда дополняет колоритный образ Сердючки, добавляя в него юмор. В этот день, 10 октября, у Инны день рождения — ей исполнилось 57 лет.

В этот день "Телеграф" рассказывает, что известно об Инне Белоконь, и как "мама Верки Сердючки" выглядит в обычной жизни.

История знакомства Данилка и Белоконь

Судьбоносное знакомство произошло в конце 80-х. Тогда Данилу было 16 лет, а Инне — 21. Тогда они начали дружить.

Их дружба зародилась несмотря на разницу в возрасте. Именно в период разрастания их взаимоотношений Данилко создал "Театр пародий Андрея Данилко", где Белоконь была в главных ролях. Именно тогда и возникла идея сценического образа мамы Верки Сердючки. Со временем именно этот персонаж фаны стали любить не меньше, чем саму Сердючку.

В каких отношениях Андрей Данилко и Инна Билоконь

Ходили слухи, что у Данилко и Билоконь есть роман, однако они оказались ложными. На самом деле звезды имеют хорошие дружеские отношения, которые продолжаются уже много лет.

Слухи о том, что у Данилко и Белоконь отношения, появились не просто так. Дело в том, что они часто делятся общими фото и даже могут поцеловаться в губы на публике. Также нередко в эфире разных телепроектов можно услышать разные шутки, которые намекают на их роман.

Стоит отметить, что Инна много лет замужем. Ее избранника зовут Олег и они поженились в достаточно раннем возрасте. О том, чем занимается мужчина Инны Билоконь, нет точной информации в сети. Говорят, что у него с женой семейный бизнес и они разводят собак. В браке родилась дочь Яна, которая в 2023 году вышла замуж.

Как выглядит Инна Билоконь

В реальной жизни Инна совершенно отличается от своего сценического образа. Без грима и костюмов она имеет стильный вид, ухоженное лицо и положительную энергетику. Возраст в 57 лет почти не замечается благодаря ее энергичности и харизме. Ее фотографии в соцсетях часто сопровождаются комплиментами от поклонников

