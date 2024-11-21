Їй приписували роман з Данилком, але вона давно одружена: як у звичайному житті виглядає "мама" Вєрки Сердючки

Артисти можуть поцілуватися на публіці і неоднозначно пожартувати

Сценічна "мама" Вєрки Сердючки, справжнє ім'я якої Інна Білоконь, у житті близька подруга Андрія Данилка та важлива частина їхнього творчого дуету. Її сценічний образ став одним із символів української естради та завжди доповнює колоритний образ Сердючки, додаючи до нього гумор. Цього дня, 10 жовтня, Інна має день народження — їй виповнилося 57 років.

Що варто знати:

Інна Білоконь, сценічна "мама" Вєрки Сердючки, є близькою подругою Андрія Данилка

Їхня дружба розпочалася наприкінці 80-х, і на цій основі виник сценічний образ мами Вєрки Сердючки

Інна Білоконь одружена, має доньку Яну і в реальному житті відрізняється від свого сценічного образу

У цей день "Телеграф" розповідає, що відомо про Інну Білоконь, і як "мама Вєрки Сердючки" виглядає у звичайному житті.

Історія знайомства Данилка та Білоконь

Доленосне знайомство відбулося наприкінці 80-х. Тоді Данилкові було 16 років, а Інні — 21. Тоді вони почали дружити.

Їхня дружба зародилася, попри різницю у віці. Саме у період розростання їхніх взаємовідносин Данилко створив "Театр пародій Андрія Данилка", де Білоконь була у головних ролях. Саме тоді й виникла ідея сценічного образу "мами" Вєрки Сердючки. З часом саме цю персонажку фани стали любити не менше, ніж саму Сердючку.

У яких стосунках Андрій Данилко та Інна Білоконь

Ходили чутки, що Данилко та Білоконь мають роман, однак вони виявилися неправдивими. Насправді зірки мають гарні дружні стосунки, які тривають вже багато років.

Чутки про те, що у Данилка та Білоконь стосунки, з’явилися не просто так. Річ у тім, що вони часто діляться спільними фото і навіть можуть поцілуватися в губи на публіці. Також нерідко в ефірі різних телепроєктів можна почути різні жарти, які натякають на їхній роман.

Варто зазначити, що Інна багато років заміжня. Її обранця звати Олег і вони одружилися у досить ранньому віці. Про те, чим займається чоловік Інни Білоконь, немає точної інформації в мережі. Подейкують, що у нього з дружиною сімейний бізнес і вони розводять собак. У шлюбі народилася донька Яна, яка у 2023 році вийшла заміж.

Як виглядає Інна Білоконь

У реальному житті Інна абсолютно відрізняється від свого сценічного образу. Без гриму та костюмів вона має стильний вигляд, доглянуте обличчя та позитивну енергетику. Вік у 55 років майже не помітний завдяки її енергійності та харизмі. Її фотографії у соцмережах часто супроводжуються компліментами від прихильників

