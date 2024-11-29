Верке Сердючке уже более 30 лет: как в молодости выглядел Андрей Данилко и когда впервые показал легендарный образ

Образ Верки Сердючки зародился в начале 90-х и остается популярным и сейчас

Андрей Данилко — известный украинский артист, музыкант и исполнитель роли Верки Сердючки. Ое уже более 30 лет на украинской эстраде и переживал разные витки своей карьеры. Все годы творческой карьеры он совершенствовал свой сценический образ, но мало кто знает, с чего все начиналось.

"Телеграф" расскажет, когда зародился образ Верки Сердючки и как Андрей Данилко выглядел в молодости.

Верка Сердючка. Фото: Getty Images

Андрей Данилко и его образ Верки Сердючки

Андрей Данилко родился в Полтаве 2 октября 1973 года. С самого детства он проявил таланты к рисованию, музыке и театральному искусству. И прямо со школьной скамьи начал проявлять свои таланты, будучи капитаном школьной команды КВН, участвуя в театральной студии и выступая на сцене летнего лагеря.

После окончания школы Данилко поступил в техникум, но не оставил свое увлечение театром и КВН. Именно в то время и начал зарождаться образ Верки Сердючки в исполнении Андрея Данилко.

Так, впервые образ Сердючки Данилко представил в Полтаве на одной из игр КВН — это было в 1989 году. Интересно, что сценическое имя для своего персонажа артист позаимствовал у своей одноклассницы Ани Сердюк. Поначалу Верка Сердючка была продавщицей, а позже трансформировалась в колоритную проводницу поездов.

Позже в 1991 году Данилко представил Верку Сердючку в Полтавском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Николая Гоголя. А уже 1 апреля 1993 года на конкурсе "Юморина" в Полтаве Андрей впервые показал Верку Сердючку большой аудитории — и она сразу же полюбилась зрителям.

Многие помнят сольные концерты Андрея Данилко в образе Верки Сердючки-проводницы, которые собирали полные залы зрителей, которые безудержно хохотали. К слову, современные стендап-комики называют Андрея Данилко первым украинским стендапером.

Застенчивого и талантливого юношу в 1996 году заметил известный продюсер Юрий Никитин. С этого момента Андрей Данилко начал сотрудничество с продюсерской компанией Никитина. Многие помнят юмористическое "СВ-шоу", ведущим которого был Данилко в своем образе проводницы. Эта программа пользовалась большой популярностью и выходила в эфир около пяти лет — с 4 ноября 1997 года по 4 мая 2002 года.

Примерно в то же время Данилко с легкой руки продюсера Никитина начинает первые шаги в музыке, выпускает песни и снимает необычные клипы. Образ Сердючки нашел продолжение в музыкальном творчестве артиста очень успешно. Верку Сердючку полюбили в Украине и далеко за ее пределами. А мировую славу он получил после участия в Евровидении в 2007 году с песней Dancing Lasha Tumbai. Несмотря на то, что артист занял второе место, его творчество очень полюбилось ефрофанам и его до сих пор приглашают на евровиденские тусовки и эфиры.

Верка Сердючка. Фото: Getty Images

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