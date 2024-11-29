Вєрці Сердючці вже понад 30 років: як у молодості виглядав Андрій Данилко і коли вперше показав легендарний образ

Образ Вєрки Сердючки зародився на початку 90-х і залишається популярним і зараз

Андрій Данилко – відомий український артист, музикант та виконавець ролі Вєрки Сердючки. Він уже понад 30 років на українській естраді і переживав різні витки своєї кар’єри. Всі роки творчої кар’єри він удосконалював свій сценічний образ, але мало хто знає, із чого все починалося.

"Телеграф" розповість, коли зародився образ Вєрки Сердючки та як Андрій Данилко виглядав у молодості.

Вєрка Сердючка. Фото: Getty Images

Андрій Данилко та його образ Вєрки Сердючки

Андрій Данилко народився у Полтаві 2 жовтня 1973 року. З самого дитинства він виявив таланти до малювання, музики та театрального мистецтва. І прямо зі шкільної лави почав застосовував свої таланти, будучи капітаном шкільної команди КВК, беручи участь у театральній студії та виступаючи на сцені літнього табору.

Після закінчення школи Данилко вступив до технікуму, але не залишив своє захоплення театром та КВК. Саме на той час і почав зароджуватися образ Вєрки Сердючки у виконанні Андрія Данилка.

Так, уперше образ Сердючки Данилко представив у Полтаві на одній із ігор КВК — це було 1989 року. Цікаво, що сценічне ім’я для свого персонажа артист запозичив у однокласниці Ані Сердюк. Спочатку Вєрка Сердючка була продавчинею, а потім трансформувалася в яскраву провідницю поїздів.

Пізніше, у 1991 році Данилко представив Вєрку Сердючку у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя. А вже 1 квітня 1993 року на конкурсі "Гуморина" у Полтаві Андрій уперше показав Вєрку Сердючку для великої аудиторії — і вона одразу полюбилася глядачам.

Багато хто пам’ятає сольні концерти Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки-провідниці, які збирали повні зали глядачів, які нестримно реготали. До речі, сучасні стендап-коміки називають Андрія Данилка першим українським стендапером.

Сором’язливого і талановитого юнака у 1996 році помітив відомий продюсер Юрій Нікітін. З цього моменту Андрій Данилко розпочав співпрацю з продюсерською компанією Нікітіна. Багато хто пам’ятає гумористичне "СВ-шоу", ведучим якого був Данилко у своєму образі провідниці. Ця програма мала велику популярність і виходила в ефір близько п’яти років — з 4 листопада 1997 року по 4 травня 2002 року.

Приблизно в той же час Данилко за сприянням продюсера Нікітіна розпочинає перші кроки у музиці, випускає пісні та знімає незвичайні кліпи. Образ Сердючки знайшов продовження у музичній творчості артиста дуже успішно. Вєрку Сердючку полюбили в Україні та далеко за її межами. А світову славу він отримав після участі у Євробаченні у 2007 році з піснею Dancing Lasha Tumbai. Незважаючи на те, що артист посів друге місце, його творчість дуже сподобалася єфрофанам і його досі запрошують на євробаченські тусовки та ефіри.

Вєрка Сердючка. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядав Валерій Леонтьєв, який має українське коріння. Був секс-символом радянської естради.