Село пустіє з кожним роком: де жила і як виглядає будинок рідної мами Андрія Данилка на Полтавщині

Артист втратив близьку людину у 2020 році

Андрій Данилко у своєму сценічному образі Вєрки Сердючки виступає з "мамою" Інною Білоконь. Проте зірка мала реальну маму, яка пішла з життя у 2020 році. Про смерть близької людини артиста через рік дізналися ЗМІ, адже сам Данилко весь цей час мовчить про особисту трагедію.

Світлана Іванівна (у дівоцтві Волкова) жила у селі Клименки, яке знаходиться на Полтавщині, і відмовлялася переїжджати до столиці, попри неодноразові пропозиції зіркового сина.

Про це дізналися журналісти "Новини.LIVE" у 2021 році, опитуючи сусідів Світлани Іванівни. У селі, згідно з переписом за 2001 рік, проживало 73 особи, проте до сьогоднішнього дня Клименки спорожніли в рази. Покинутих будинків тут дуже багато.

Де жила мама Андрія Данилка Будинок мами Андрія Данилка Будинок мами Андрія Данилка Будинок мами Андрія Данилка Будинок мами Андрія Данилка

Мама Данилка все життя пропрацювала на шкідливому виробництві (була маляром на заводі), мешкала у Полтаві, де й народилася майбутня зірка естради, проте після 45 років вирушила на пенсію та переїхала в область.

На фото зліва — Світлана Іванівна з маленьким Андрієм

Як виглядала мати Андрія Данилка

Після смерті жінки за будинком доглядали її донька Галина та онука Анна (старша сестра Андрія Данилка та його племінниця). За словами сусідів, родички прибирали бур’яни та дбали про сад. Сам артист також кілька разів відвідував це місце.

Сестра Данилка — Галина та його племінниця Анна

Селяни з теплотою згадували Світлану Іванівну — як добру та гостинну жінку. За їхніми словами, незадовго до смерті мами Данилко купив їй квартиру у Полтаві та перевіз жінку туди.

У своїй хаті Світлана Іванівна зберігала фото сина

Зазначимо, що про Вєрку Сердючку знають мільйони людей у всьому світі. Раніше ми писали, як у молодості виглядав Андрій Данилко.