82-річна путіністка може "похвалитися" кривим розтягнутим ротом і сплющеним носом

Російська актриса Віра Алентова, яка здобула славу після виходу фільму "Москва сльозам не вірить" у 1979 році, після втрати чоловіка-лизоблюда диктатора Путіна Володимира Меньшова майже не з’являється на публіці. 82-річна артистка веде відокремлений спосіб життя.

В Алентовій, яка сама брала участь у пропагандистських заходах і сьогодні перебуває в "Миротворці", тепер важко впізнати ту милу Катю Тихомирову. І річ зовсім не у віці, а в невдалих пластичних операціях артистки.

Що робила Віра Алентова із собою

Акторка пройшла через кілька кругових підтяжок обличчя. Вперше Алентова зважилася на пластичну операцію у середині 90-х. У комедії свого чоловіка-путініста "Ширлі-Мирлі" актриса виглядала майже ровесницею дочки, актриси Юлії Меньшової.

Алентова у фільмі "Ширлі-Мирлі" (зліва), дочка актриси Юлія Меньшова (справа)

З того часу актриса регулярно вдавалася до послуг пластичних хірургів. У 2018 році в мережу потрапили фотографії Алентової, що змінилася, які шокували її шанувальників. Довгий час актриса не коментувала ситуацію, але згодом вирішила висловитися. За її словами, вона перенесла чотири пластичні операції. Остання процедура, під час якої фахівець ввів її власний жир в обличчя, призвела до деформації рис обличчя, збільшилася нижня частина.

"Коли я прийшла до тями після наркозу і побачила цей жах, я подумала, що мені краще прямо тут і померти", — говорила артистка.

Як виглядає зараз Віра Алентова: фото

Сьогодні зірка фільму "Москва сльозам не вірить" має криву, розтягнуту посмішку і приплюснутий ніс, що займає половину обличчя. Крім того, одне з очей актриси помітно більше за інше.

Як виглядала Алентова після пластики

Як виглядала Алентова після пластики

У вересні 2024 року актриса вийшла у світ. На фото нижче путіністка виглядає більш-менш, проте сліди від операцій Віра Алентова ховала за сонцезахисними окулярами.

Як зараз виглядає Віра Алентова

Віра Алентова – тоді і зараз

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