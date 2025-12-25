Рус

Померла зірка "Москва сльозам не вірить". Вона була у чорному списку України

Тетяна Кармазіна
Постер до фільму "Москва сльозам не вірить" Новина оновлена 25 грудня 2025, 15:12
Постер до фільму "Москва сльозам не вірить". Фото Колаж "Телеграфу"

Актриси не стало на 84 році життя

У четвер, 25 грудня 2025 року, стало відомо про смерть відомої радянської та російської актриси театру та кіно Віри Алентової.

Що треба знати:

  • Напередодні смерті Алентовій стало погано на церемонії прощання з актором Анатолієм Лобоцьким
  • В Україні актрису було внесено до "чорного списку" через поїздки до анексованого Криму
  • Вона була дружиною режисера Володимира Меньшова, який підтримував політику Кремля

Про смерть 83-річної артистки повідомляють росЗМІ, посилаючись на пресслужбу московського Театру імені Пушкіна. Відомо, що зірці фільму "Москва сльозам не вірить" стало погано під час церемонії прощання з російським актором Анатолієм Лобоцьким, який помер 20 грудня. Повідомляли, що Алентова знепритомніла, після чого їй викликали швидку допомогу та забрали на ношах.

Віра Алентова як виглядала перед смертю
Фото, як виглядала Віра Алентова перед смертю

Згідно з попередньою інформацією, Алентова померла від гострого інфаркту міокарда на тлі гіпертонічної хвороби, що загострилася через сильну емоційну напругу під час похорону.

Що говорила про війну в Україні

У серпні 2017 року Алентова потрапила до бази даних "Миротворець". За інформацією, вона порушила державний кордон України через участь у зйомках в анексованому Криму. Також вона гастролювала на окупованій українській території та брала участь у пропагандистських заходах. У травні 2021 року Алентовій заборонили в'їзд в Україну, і її було внесено до чорного списку Міністерства культури.

Віра Алентова померла

Алентова була одружена з режисером і актором Володимиром Меньшовим, відомим своєю підтримкою путінської політики та війни Росії проти України. Він помер від коронавірусу у липні 2021 року.

Віра Алентова чоловік Володимир Меньшов
Віра Алентова і Володимир Меньшов

Широку популярність Алентова здобула завдяки ролям у фільмах "Москва сльозам не вірить", "Ширлі-мирлі", "Завтра була війна". Її донька — актриса та телеведуча Юлія Меньшова.

Меньшов дружина Віра Алентова дочка Юлія Меньшова
Подружжя з дочкою Юлією Меньшовою

Нагадаємо, що 12 грудня помер український співак Степан Гіга. Напередодні смерті він перебував у реанімації через загострення вірусної хвороби на тлі цукрового діабету. До цього повідомлялося, що в нього ампутували ногу і він впав у кому. Поховали Гігу у Львові 15 грудня.

