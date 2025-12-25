Померла зірка "Москва сльозам не вірить". Вона була у чорному списку України

Актриси не стало на 84 році життя

У четвер, 25 грудня 2025 року, стало відомо про смерть відомої радянської та російської актриси театру та кіно Віри Алентової.

Що треба знати:

Напередодні смерті Алентовій стало погано на церемонії прощання з актором Анатолієм Лобоцьким

В Україні актрису було внесено до "чорного списку" через поїздки до анексованого Криму

Вона була дружиною режисера Володимира Меньшова, який підтримував політику Кремля

Про смерть 83-річної артистки повідомляють росЗМІ, посилаючись на пресслужбу московського Театру імені Пушкіна. Відомо, що зірці фільму "Москва сльозам не вірить" стало погано під час церемонії прощання з російським актором Анатолієм Лобоцьким, який помер 20 грудня. Повідомляли, що Алентова знепритомніла, після чого їй викликали швидку допомогу та забрали на ношах.

Фото, як виглядала Віра Алентова перед смертю

Згідно з попередньою інформацією, Алентова померла від гострого інфаркту міокарда на тлі гіпертонічної хвороби, що загострилася через сильну емоційну напругу під час похорону.

Що говорила про війну в Україні

У серпні 2017 року Алентова потрапила до бази даних "Миротворець". За інформацією, вона порушила державний кордон України через участь у зйомках в анексованому Криму. Також вона гастролювала на окупованій українській території та брала участь у пропагандистських заходах. У травні 2021 року Алентовій заборонили в'їзд в Україну, і її було внесено до чорного списку Міністерства культури.

Алентова була одружена з режисером і актором Володимиром Меньшовим, відомим своєю підтримкою путінської політики та війни Росії проти України. Він помер від коронавірусу у липні 2021 року.

Віра Алентова і Володимир Меньшов

Широку популярність Алентова здобула завдяки ролям у фільмах "Москва сльозам не вірить", "Ширлі-мирлі", "Завтра була війна". Її донька — актриса та телеведуча Юлія Меньшова.

Подружжя з дочкою Юлією Меньшовою

Нагадаємо, що 12 грудня помер український співак Степан Гіга. Напередодні смерті він перебував у реанімації через загострення вірусної хвороби на тлі цукрового діабету. До цього повідомлялося, що в нього ампутували ногу і він впав у кому. Поховали Гігу у Львові 15 грудня.