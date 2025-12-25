Актрисы не стало на 84 году жизни

В четверг, 25 декабря 2025 года, стало известно о смерти известной советской и российской актрисы театра и кино Веры Алентовой.

Что нужно знать:

Накануне смерти Алентовой стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким

В Украине актриса была внесена в "черный список" из-за поездок в аннексированный Крым

Она была супругой режиссера Владимира Меньшова, поддерживавшего политику Кремля

О кончине 83-летней артистке сообщают росСМИ, ссылаясь на пресс-службу московского Театра имени Пушкина. Известно, что звезде фильма "Москва слезам не верит" стало плохо во время церемонии прощания с российским актером Анатолием Лобоцким, скончавшимся 20 декабря. Сообщали, что Алентова потеряла сознание, после чего ей вызвали скорую помощь и унесли на носилках.

Фото, как выглядела Вера Алентова перед смертью

Согласно предварительной информации, Алентова скончалась от острого инфаркта миокарда на фоне гипертонической болезни, обострившейся из-за сильного эмоционального напряжения во время похорон.

Что говорила о войне в Украины

В августе 2017 года Алентова попала в базу данных "Миротворец". Согласно информации, она нарушила государственную границу Украины из-за участия в съемках в аннексированном Крыму. Также она гастролировала на оккупированной украинской территории и принимала участие в пропагандистских мероприятиях. В мае 2021 года Алентовой запретили въезд в Украину, и она была внесена в черный список Министерства культуры.

Алентова состояла в браке с режиссером и актером Владимиром Меньшовым, известным своей поддержкой путинской политики и войны России против Украины. Он умер от коронавируса в июле 2021 года.

Вера Алентова и Владимир Меньшов

Широкую известность Алентова получила благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "Завтра была война". Ее дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

Супруги с дочерью Юлией Меньшовой

Напомним, что 12 декабря умер украинский певец Степан Гига. Накануне смерти он находился в реанимации из-за обострения вирусной болезни на фоне сахарного диабета. До этого сообщалось, что у него ампутировали ногу и он впал в кому. Похоронили Гигу во Львове 15 декабря.