Укр

Умерла звезда "Москва слезам не верит". Она была в черном списке Украины

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1909
Постер к фильму "Москва слезам не верит" Новость обновлена 25 декабря 2025, 15:12
Постер к фильму "Москва слезам не верит". Фото Коллаж "Телеграфа"

Актрисы не стало на 84 году жизни

В четверг, 25 декабря 2025 года, стало известно о смерти известной советской и российской актрисы театра и кино Веры Алентовой.

Что нужно знать:

  • Накануне смерти Алентовой стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким
  • В Украине актриса была внесена в "черный список" из-за поездок в аннексированный Крым
  • Она была супругой режиссера Владимира Меньшова, поддерживавшего политику Кремля

О кончине 83-летней артистке сообщают росСМИ, ссылаясь на пресс-службу московского Театра имени Пушкина. Известно, что звезде фильма "Москва слезам не верит" стало плохо во время церемонии прощания с российским актером Анатолием Лобоцким, скончавшимся 20 декабря. Сообщали, что Алентова потеряла сознание, после чего ей вызвали скорую помощь и унесли на носилках.

Вера Алентова как выглядела перед смертью
Фото, как выглядела Вера Алентова перед смертью

Согласно предварительной информации, Алентова скончалась от острого инфаркта миокарда на фоне гипертонической болезни, обострившейся из-за сильного эмоционального напряжения во время похорон.

Что говорила о войне в Украины

В августе 2017 года Алентова попала в базу данных "Миротворец". Согласно информации, она нарушила государственную границу Украины из-за участия в съемках в аннексированном Крыму. Также она гастролировала на оккупированной украинской территории и принимала участие в пропагандистских мероприятиях. В мае 2021 года Алентовой запретили въезд в Украину, и она была внесена в черный список Министерства культуры.

Вера Алентова умерла

Алентова состояла в браке с режиссером и актером Владимиром Меньшовым, известным своей поддержкой путинской политики и войны России против Украины. Он умер от коронавируса в июле 2021 года.

Вера Алентова муж Владимир Меньшов
Вера Алентова и Владимир Меньшов

Широкую известность Алентова получила благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "Завтра была война". Ее дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

Меньшов жена Вера Алентова дочь Юлия Меньшова
Супруги с дочерью Юлией Меньшовой

Напомним, что 12 декабря умер украинский певец Степан Гига. Накануне смерти он находился в реанимации из-за обострения вирусной болезни на фоне сахарного диабета. До этого сообщалось, что у него ампутировали ногу и он впал в кому. Похоронили Гигу во Львове 15 декабря.

Теги:
#Москва слезам не верит #Смерть #Вера Алентова