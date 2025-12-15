Во Львове проходят похороны легендарного певца Степана Гиги (фото и видео)

Артиста похоронят на известном кладбище

В понедельник, 15 декабря, во Львове второй день проходит церемония прощания с легендарным исполнителем, Народным артистом Украины Степаном Гигой, умершим на 67 году жизни в результате болезни.

Что нужно знать:

Похороны Степана Гиги начались в Гарнизонном храме

Среди присутствующих на прощании – семья артиста, друзья, коллеги и поклонники

Певец умер в больнице после операции и осложнений по болезни

На мероприятии сейчас находится корреспондент "Телеграфа" Галина Михайлова. Согласно информации, предоставленной родными артистам незадолго после его смерти, в этот день в 14:00 начался чин похорон в Гарнизонном храме, а ориентировочно в 15:00 стартует общегородское прощание на площади Рынок.

Во Львове прощаются со Степаном Гигой

Среди присутствующих в зале: жена артиста Галина Гига и дети – сын Степан и дочь Квитослава. Также у певца есть внук Даниэль.

Напомним что организацией прощания и захоронением занимается городская администрация Львова. Похоронят Степана Гигу на 75-м поле Лычаковского кладбища.

На траурное мероприятие пришло очень много людей, среди которых семья исполнителя, друзья, его коллеги и почитатели творчества Гиги.

Как сообщает корреспондент, гроб с народным артистом вынесли из Гарнизонного храма на площадь Рынок под аплодисменты и исполнение "Яворини" на трубе. Добавим, что композицию впервые в 1995 году исполнил именно Степан Гига, ставший автором музыки, после чего песня быстро приобрела большую популярность в Украине и стала одной из самых известных музыкальных визиток исполнителя.

Как умер Степан Гига

Степан Гига скончался в пятницу, 12 декабря, в больнице Первого ТМО Львова. 19 ноября сообщалось, что артист перенес сложную операцию. Накануне смерти певец находился в реанимации из-за обострения вирусной болезни на фоне сахарного диабета. До этого сообщалось, что у него ампутировали ногу и он впал в кому. Врачи несколько дней боролись за жизнь Гиги, но он умер.