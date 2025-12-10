Степан Гига не в коме? В команде артиста сделали заявление о его состоянии

Артист находится в тяжелом, но стабильном состоянии

Степан Гига — народный артист Украины, которые в последнее время получил новую волну популярности и активно гастролировал по украинских городах. Недавно в сети начала распространяться информация о том, что исполнителю ампутировали ногу и он впал в кому.

Источником этой информации был журналист Виталий Глагола, который ссылался на свои источники. Однако теперь пиар-директор Гиги Ирена Зайко вышла на связь и потребовала от журналиста опровержения информации о том, что артист в коме, так как эту информацию в команде артиста не распространяли.

Скриншот поста журналиста Глаголы

Также Зайко потребовала от Глаголы раскрыть его источники. Однако журналист в ответ на это заявил, что не обязан раскрывать свои источники. А если в команде Степана Гиги хотят опровергнуть какую-нибудь информацию, то он готов ее у себя обнародовать.

Отметим, что по словам пиарщицы, сейчас состояние Степана Гиги тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, а восстановление требует времени. Также Зайко подчеркнула, что все официальные обновления о здоровье артиста будут публиковаться исключительно через пресс-центр.

