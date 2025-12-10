Бросает актерскую карьеру в 24: как выглядит и чем живет на самом деле Мелашка из "Поймать Кайдаша" (фото)

Актриса Дарина Федина прославилась ролью Мелашки, но теперь решила бросить актерское ремесло

Дарина Федина — молодая украинская актриса, которая получила широкую популярность после выхода на экраны сериала "Поймать Кайдаша". Девушка снималась в этой картине, когда ей было 17 лет и она только начала учебу в театральном. Однако теперь, в 24 года после нескольких успешных работ в кино и театре, она решила сменить сферу деятельности.

"Телеграф" рассказывает, что известно о жизни Дарины Федины, и чем она планирует заниматься после ухода из театра.

Дарина Федина — что о ней известно?

Дарина Федина родилась во Львове 15 августа 2001 года, сейчас ей 24 года. в 2018 году она окончила гимназию Шептицких во Львове и отправилась в Киев, где поступила в театральный университет имени Карпенка-Карого на факультет театрального искусства. В 2022 году она его окончила и вернулась в родной Львов. Там актриса продолжила обучение во Львовском национальном университете имени Ивана Франка на актерском курсе Николая Березы.

На первом курсе Дарину уговорили сходить на кастинг сериала "Поймать Кадаша". Она успешно прошла пробы и получила роль Мелашки. На тот момент девушке было 17 лет и это был ее первый актерский опыт, который оказался весьма успешным.

Дарина Федина в сериале "Поймать Кадаша"

В резюме актрисы также роли в короткометражке "Марія", работа в фильмах "Абітурієнт", "Нелоліта", "Дім за склом" и драме "Перевізниця". Помимо съемок в кино Федина работала во Львовском академическом театре имени Леся Курбаса, а также в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой во Львове.

Дарина Федина с коллегами по сериалу "Поймать Кадаша"

О личной жизни молодой актрисы очень мало информации, так как она держит ее в тайне. Известно, что ранее были слухи о романе Дарины с актером и автором ютуб-канала "Загін кіноманів" Виталием Гордиенко. В сети есть даже несколько их совместных фото.

Дарина Федина и Виталий Гордиенко

Однако в октябре 2025 года Федина опубликовала в соцсети фото со свадьбы, и женихом оказался не Гордиенко. Подробностей о своей избраннике актриса не раскрыла, известно только то, что он военнослужащий.

Дарина Федина и ее муж-военный

Уход из профессии

Недавно Дарина Федина объявила о решении взять паузу или завершить актерскую карьеру. При этом сама она не называет это громкими словами "уход из профессии". Актриса уже уволилась из театра имени Марии Заньковецкой, но планирует завершить в нем еще один проект.

Причиной такого решения актриса называет желание быть более полезной для страны, для Сил обороны и вообще хочет попробовать себя в другой сфере деятельности, где она сможет приносить больше пользы.

При этом Дарина прямо говорит, что уход из кино не означает, что завтра она будет на передовой. Актриса рассматривает для себя варианты работы на армию в тылу. Ее главный приоритет — быть полезной для Сил обороны.

