"Он как крыса, которую зажали в угол": Оксана Билозир рассказала, как Путин хотел попасть на ее концерт (видео)

Артистка раскрыла невероятные подробности

Оксана Билозир — украинская народная артистка и общественная деятельница, которая когда-то была министром культуры Украины. В 80-х она была очень популярной и востребованной артисткой. На ее концерт хотел попасть даже нынешний президент России Владимир Путин, который теперь развязал полномасштабную войну в Украине.

Об этом Билозир рассказала в интервью Дмитрию Гордону. По ее словам, о желании Путина достать билет на ее выступление, она узнала только недавно.

Эту историю рассказал старый друг Оксаны Николай Голомша, который в 80-х был прокурором во Львове. К нему приехал Путин и в ходе разговора попросил достать билет на концерт Билозир.

Голомша ему достал эту контрамарку (билет, — ред). Но был ли он там на том концерте или не был. Ее знаю. Цветы он мне не приносил. Но сам факт рассказала Оксана Билозир

На вопрос Гордона о том, что певица думает о Путине, она ответила, что это человек без будущего.

Больной, несчастный человек. Просто он зажат. Он как крыса, которую зажали в угол. У него нет будущего. Нет. Он не мыслит будущим. Оксана Билозир

По словам артистки, Путин уже достиг такой вершины, что она его и проглотит. У него нет будущего и он о нем и не думает. Также певица отметила, что даже гипотетические не хотела бы его видеть или говорить с ним, несмотря на то, что он когда-то стремился к ней на концерт и хотел ее увидеть.

