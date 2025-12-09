"Кума двух украинских президентов": Оксана Билозир рассказала, как познакомилась с Порошенко и покрестила его детей

Артистку с будущим президентом познакомил тогдашний нардеп

Народная артистка Украины и бывший нардеп Оксана Билозир еще в молодости стала кумой Виктора Ющенко и Петра Порошенко. Причем предложение окрестить детей оно получило фактически после двух встреч с будущим пятым президентом Украины.

Все началось со знакомства с Петром Алексеевичем. Виктор Король, по словам Билозир, заверил ее, что "Он (Порошенко — ред.) такой глобальный молодой политик амбициозный, у него большая перспектива в Украине. Он должен поддержать такую артистку как ты". Об этом певица рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

В тот день Билозир проехала с Порошенко в машине несколько кварталов. Позже вся семья Петра Алексеевича пришла на концерт певицы.

"После того он мне предложил, посоветовавшись с Мариной Анатольевной, как раз они хотели окрестить детей, не согласилась бы ли я. Конечно, для меня это было за счастье и за честь и до сих пор", — сообщила Оксана Билозир

Оксана Билозир, Петр Порошенко, Марина Порошенко

По словам артистки, тогда жена Порошенко не хотела, чтобы у двоих дочерей были разные крестные родители. Поэтому Марина Анатольевна решила, что "будут все для всех".

"То есть мы по очереди держали то одну девочку с Виктором Андреевичем, то вторую девочку. И еще была одна пара, мы передавали эстафету и это было очень красиво", — поделилась Билозир

Марина Порошенко с дочками

