"Кума двух украинских президентов": Оксана Билозир рассказала, как познакомилась с Порошенко и покрестила его детей
Артистку с будущим президентом познакомил тогдашний нардеп
Народная артистка Украины и бывший нардеп Оксана Билозир еще в молодости стала кумой Виктора Ющенко и Петра Порошенко. Причем предложение окрестить детей оно получило фактически после двух встреч с будущим пятым президентом Украины.
Что следует знать
- С будущим пятым президентом Украины ее познакомил нардеп из фракции Порошенко Виктор Король
- Вместе с Виктором Ющенко Оксана Билозир окрестила двух дочерей Петра Порошенко
Все началось со знакомства с Петром Алексеевичем. Виктор Король, по словам Билозир, заверил ее, что "Он (Порошенко — ред.) такой глобальный молодой политик амбициозный, у него большая перспектива в Украине. Он должен поддержать такую артистку как ты". Об этом певица рассказала в интервью Дмитрию Гордону.
В тот день Билозир проехала с Порошенко в машине несколько кварталов. Позже вся семья Петра Алексеевича пришла на концерт певицы.
"После того он мне предложил, посоветовавшись с Мариной Анатольевной, как раз они хотели окрестить детей, не согласилась бы ли я. Конечно, для меня это было за счастье и за честь и до сих пор", — сообщила Оксана Билозир
По словам артистки, тогда жена Порошенко не хотела, чтобы у двоих дочерей были разные крестные родители. Поэтому Марина Анатольевна решила, что "будут все для всех".
"То есть мы по очереди держали то одну девочку с Виктором Андреевичем, то вторую девочку. И еще была одна пара, мы передавали эстафету и это было очень красиво", — поделилась Билозир
