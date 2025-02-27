Стала кумой Порошенко и пережила отравление: как выглядела Оксана Билозир в начале карьеры

Певица сделала не только музыкальную, но и политическую карьеру

Оксана Билозир — известная певица, Народная артистка Украины и бывшая народная депутат Верховной Рады. Она построила не только музыкальную карьеру, но и политическую, будучи депутатом четырех созывов и дважды будучи министром — культуры и туризма.

"Телеграф" расскажет, какой была Оксана Билозир в молодости, когда только начинала свой творческий путь.

Оксана Билозир — что о ней известно

Народная артистка Украины Оксана Билозир родилась в небольшом селе Смыга в Ровенской области 30 мая 1957 года, сейчас ей 67 лет. У артистки есть и музыкальное образование — она окончила Львовскую консерваторию, и дипломатическое — окончила Дипломатическую академию при МИД Украины.

Свою творческую карьеру Билозир начала в 1977 году, когда стала солисткой самодеятельного ВИА "Ритмы Карпат". Вскоре ее ансамбль был приглашен в полном составе в филармонию и переименован в "Ватру". В составе этого коллектива артистка много гастролировала и выступала.

Однако уже в 1985 году Билозир записала первую сольную пластинку, потом диск-гигант в дуэте с Виктором Морозовым. А в 1990 году создала уже свой ансамбль "Оксана". В 1994 году певица получила звание Народной артистки Украины.

Политическая карьера Оксаны Билозир началась в 2002 году, она стала народным депутатом Верховной Рады четвертого созыва от блока Виктора Ющенко. Параллельно с депутатскими полномочиями артистка также была заведующей кафедрой Киевского университета культуры и искусств.

В марте 2005 года певица сложила депутатские полномочия и стала министром сначала культуры и искусств, а потом культуры и туризма. В октябре того же 2005 года личная пресс-служба заявила об отравлении Оксаны Билозир, которое сама певица называла покушением на ее жизнь. А спустя годы заявила, что это было отравление "Новичком", и она знает, кто это сделал.

В 2006 году Билозир снова прошла в Раду и стала народным депутатом от блока "Наша Украина". Позже она была в Раде также от блока "Наша Украина — Народная самооборона" и от партии своего кума Петра Порошенко.

Сейчас Оксана Билозир продолжает творческую деятельность, занимается волонтерством и выступает для военных. Недавно певица огорошила заявлением, что ездила выступать для украинских защитников на Курщине, в частности в Судже.

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