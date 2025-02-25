Делили имущество, пока могила зарастала бурьяном: кому досталось миллиардное наследство Александра Градского

Наследство музыканта делили около двух лет, не все остались довольны исходом

Александр Градский — известный российский музыкант, исполнитель, композитор и продюсер, которого называли отцом русского рока. Он умер в ноябре 2021 года, и пока дети делили наследство, его могила стояла заброшенной. Спустя два года судов и разбирательств, имущество композитора наконец поделили, но не все наследники остались довольны.

Наследство Градского — кто претендовал

За свою жизнь Александр Градский был женат четыре раза. Первый его брак был "молодежным поступком", как он сам его называл, и продолжался недолго. Второй брак с актрисой анастасией Вертинской продлился четыре года. Третий брак был более продолжительным, жена музыканта Ольга Фартышева родила ему двоих детей — Даниила и Марию.

Градский с женой Ольгой Фартышевой и старшими детьми

Последние 17 лет своей жизни Градский состоял в отношениях с Мариной Коташенко, которая была младше него на 35 лет. В этом браке родились еще двое детей — Александр (в 2014 году) и Иван (в 2018 году). Долгие годы музыкант жил с женой в гражданском браке, и только за две недели до смерти они официально расписались.

Градский с четвертой женой Мариной

Кому досталось наследство Градского

За свою творческую жизнь Александр Градский заработал значительное состояние, которое оценивалось в миллиард рублей. Помимо личных сбережений, после него осталась недвижимость и земельные участки. И по решению суда, большинство из имущества артиста досталось именно его четвертой жене Марине Коташенко и ее маленьким детям. Она получила несколько квартир в Москве, дом площадью 1200 кв. м на Киевском шоссе, четыре земельных участка в Подмосковье общей площадью почти 4700 кв. м, дом в деревне Мишуткино и финансовые сбережения.

Марина Коташенко с младшими детьми Градского

Старшие дети Гадского Даниил и Мария получили в наследство только особняк в Подмосковье и остались недовольны таким раскладом. Их мать Ольга Фартышева также пыталась судиться с Мариной Коташенко за имущество, однако у нее ничего не получилось.

Старшие дети Градского

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