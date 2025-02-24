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Дукалис уже не тот: как изменился звезда "Улиц разбитых фонарей" Сергей Селин и что говорит о войне в Украине

Автор
Галина Струс
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Прозвище Дукалис на всю карьеру закрепилась за актером Сергеем Селиным
Прозвище Дукалис на всю карьеру закрепилась за актером Сергеем Селиным. Фото росСМИ

Актер уже на пенсии и живет с молодой женой

Сергей Селин — известный российский актер, за которым закрепился образ Дукалиса из сериала "Улицы разбитых фонарей", который выходил на экраны с конца 90-х аж до 2019 года. Артист оказался преданным путинистом и осуждал российских артистов, которые покинули страну после вторжения Путина в Украину.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Сергей Селин, чем он занимается и что говорит о войне в Украине.

Сергей Селин — где он сейчас и что о нем известно

Звезда российских сериалов Сергей Селин — исполнитель десятков ролей в разных картинах. Однако самой популярной его ролью стал образ старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса в сериале "Улица разбитых фонарей". Как признается актер, даже спустя много лет и куда более удачных ролей, его до сих пор называют Дукалисом. Однако его это не обижает и не смущает.

Дукалис

Известно, что Селин родился 12 марта 1961 года в Воронеже, скоро ему исполнится 64 года. Сейчас актер на пенсии, однако продолжает сниматься в российских сериалах. Так, в 2024 году с его участием вышла лента "Непослушники". На этапе производства находится еще один фильм с Селиным — "Настоящий герой". Кроме того артист часто принимает участие в телешоу на российских пропагандистских телеканалах и охотно раздает интервью журналистам.

Дукалис

У Селина за спиной два брака. С первой женой Ларисой Салтыковой актер прожил 22 года, у них родился сын Прохор. В 2009 году они развелись и спустя время артист второй раз женился на молодой девушке. Во втором браке у пары родились сын и дочь.

Дукалис о войне в Украине

Сергей Селин оказался путинистом — он поддерживает агрессивную войну России против Украины. Более того, он не раз публично осуждающе высказывался о российских артистах, которые предпочли уехать из страны после начала вторжения.

Сергей Селин

В частности, Сергей Селин раскритиковал Андрея Макаревича, который покинул РФ и нелестно высказывался о россиянах. По словам актера, каждый имеет право на свое мнение, но солисту "Машины времени" лучше держать его при себе.

Сергей Селин
Сергей Селин

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда 90-х Влад Сташевский заметно постарел и его теперь не узнать. Он был кумиром миллионов женщин.

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#Улицы разбитых фонарей #Сергей Селин #Дукалис