Был кумиром миллионов женщин: звезда 90-х Влад Сташевский заметно постарел и его теперь не узнать (фото)

Когда-то он был очень популярным, однако карьера певца сошла на нет

Влад Сташевский — известный исполнитель, который был очень популярным в 90-х и начале 2000-х. Со временем карьера артиста сошла на нет, он перестал давать концерты и только изредка появляется на телешоу. При этом известно, что певец занялся бизнесом, который не связан с эстрадой и выступлениями на сцене.

"Телеграф" расскажет, как изменился Влад Сташевский, который был кумиром миллионов женщин.

Влад Сташевский — что о нем известно

Настоящая фамилия Сташевского — Твердохлебов. Он родился в Тирасполе 19 января 1974 года, сейчас ему 51 год. Он никогда не мечтал о карьере артиста и больше хотел стать военным, как принято в его семье. Влад даже поступил суворовское училище, однако его выгнали оттуда за драку.

После этого Сташевский поступил в Москву: сначала окончил техникум, а затем университет коммерции. Как-то во время студенческой вечеринки Влад Сташевский играл на рояле и пел. В это же время на тусовке присутствовал известный продюсер Юрий Айзеншпис, который заметил талантливого студента и предложил ему сотрудничество.

Уже в 1994 году вышел первый альбом Сташевского "Любовь здесь больше не живёт". В 1995 году вышел второй альбом Сташевского "Не верь мне, милая". Артист быстро полюбился поклонникам и стал настоящим кумиром женщин не только в России, но и далеко за ее пределами.

Как сейчас выглядит Сташевский

Сейчас артисту 51 год и он практически не выступает на большой сцене. За последние годы его несколько раз приглашали на телешоу на государственных телеканалах, однако вернуть былую популярность артисту не удается. И, судя по всему, он не сильно к этому стремиться.

Известно, что Сташевский сосредоточился на своем бизнесе — он занимается утилизацией опасных отходов — и неплохо на этом зарабатывает. При этом заказать выступление Влада на частной вечеринке все еще возможно. За исполнение своих песен на корпоративах певец просит около 500 тысяч рублей.

Ранее в соцсетях были слухи, что Сташевский погубил свою карьеру из-за алкоголизма и употребления наркотиков, однако сам артист эту информацию опровергает. Известно, что сейчас певец второй раз женат и воспитывает сына Тимофея.

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