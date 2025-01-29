Могила стояла заброшенной, пока дети делили наследство: как сейчас выглядит памятник Александру Градскому (фото)

Памятник на могиле артиста установили только спустя три года после смерти

Александр Градский — известный советский и российский певец, автор песен, поэт, композитор. Он имел звание народного артиста РФ, а также его называют основателем российского рока. Градский умер в 2021 году, но только в 2024 на его могиле установили памятник.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит могила Александра Градского и почему длительное время она была заброшена.

Александр Градский — жизнь и смерть композитора

Российский исполнитель, композитор и музыкант Александр Градский родился 3 ноября 1949 в Челябинской области. Примечательно, что его отец был украинцем родом из Харькова. В 1941 году семья была эвакуирована в Челябинск, а в 1957 году они переехали в Москву.

Александр Градский окончил детскую музыкальную школу по классу скрипки. Он также выпускник факультета академического пения ГМПИ им. Гнесиных. В свое время артист обучался в Московской консерватории.

Александр Градский

В период учебы и некоторое время после нее Александр Градский выступал в составе разных коллективов, и даже несколько месяцев работал в Донецкой филармонии. Первая его серьезная работа была в кино — он стал композитором в фильме "Романс о влюбленных", а также исполнял вокальные партии в нем. А затем пошли и другие работы в кино — он написал много музыки и саундтреков для фильмов. Также Градский стал автором песен, которые до сих пор исполняют звезды российского шоу-бизнеса.

Умер Александр Градский 28 ноября 2021 года в Москве на 73-м году жизни. Накануне его госпитализировали с подозрением на инсульт, затем он попал в реанимацию. Артиста пытались спасти, однако он умер от ишемического инсульта, не приходя в сознание. Похоронили Градского 1 декабря 2021 года, церемония прощания проходила в театре "Градский Холл". Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Как выглядит могила Александра Градского

Смерть артиста принесла с собой не только боль утраты для его семьи и поклонников, но и стала началом ожесточенной борьбы за многомиллионное наследство среди детей и бывших жен. Они были настолько заняты этим, что позаботиться о могиле Градского было просто некому.

Только спустя три года после смерти — 22 октября 2024 года на могиле Александра Градского был открыт памятник. А до этого его могила на Ваганьковском кладбище была в запущенном состоянии.

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