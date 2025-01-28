Она младше на 44 года и родила ему двоих детей: как выглядит пятая жена 79-летнего Петросяна

Они начали встречаться, когда ей было 23, а его 67 лет

Татьяна Брухунова — молодая жена российского артиста и юмориста Евгения Петросяна, которая родила ему уже двоих детей. Женщина на 44 года младше за своего мужа, однако они в отношениях с 2012 года. Сначала их роман был тайным, а потом они перестали скрывать свою любовь и начали жить вместе в гражданском браке.

"Телеграф" расскажет, что известно о молодой жене Петросяна Татьяне Брухуновой, которая родила артисту сына и дочь.

Татьяна Брухунова — что о ней известно

Татьяна Брухунова — пятая по счету жена 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна. Она родилась в российской Туле 13 марта 1989 года, сейчас ей 35 лет. Их роман начался в 2012 году, когда Татьяне было 23 года, а Петросяну соответственно 67. В то время артист еще был женат на своей коллеге Елене Степаненко, с которой много лет выступал на одной сцене.

В 2018 году Петросян и Брухунова объявили о своих отношениях публично, они уже или вместе. А в 2020 году Брухунова родила Петросяну сына, которого назвали в честь отца мужа Ваганом. В своих соцсетях женщина только поначалу скрывала появление ребенка, а позже начала его активно показывать. Спустя три года — осенью 2023-го в семье появился еще один ребенок — Брухунова родила дочь Матильду.

Известно, что помимо заботы о детях, Татьяна Брухунова работает директором Театра эстрадных миниатюр под руководством Петросяна. Также она активно ведет свой микроблог в Instagram, где демонстрирует свой специфический стиль и рассказывает о своей жизни.

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