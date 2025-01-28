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Вона молодша на 44 роки і народила йому двох дітей: як виглядає п’ята дружина 79-річного Петросяна

Автор
Галина Струс
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Автор
Петросян закрутив роман із Брухуновою, коли ще був одружений зі Степаненко
Петросян закрутив роман із Брухуновою, коли ще був одружений зі Степаненко. Фото Колаж "Телеграф"

Вони почали зустрічатися, коли їй було 23, а його 67 років

Тетяна Брухунова — молода дружина російського артиста та гумориста Євгена Петросяна, яка народила йому вже двох дітей. Жінка на 44 роки молодша за свого чоловіка, проте вони у відносинах із 2012 року. Спочатку їхній роман був таємним, а потім вони перестали приховувати своє кохання і почали жити разом у цивільному шлюбі.

"Телеграф" розповість, що відомо про молоду дружину Петросяна Тетяну Брухунову, яка народила артисту сина та доньку.

Петросян та Брухунова

Тетяна Брухунова — що про неї відомо

Тетяна Брухунова – п’ята за рахунком дружина 79-річного російського гумориста Євгена Петросяна. Вона народилася в російській Тулі 13 березня 1989, зараз їй 35 років. Їхній роман розпочався у 2012 році, коли Тетяні було 23 роки, а Петросяну відповідно 67. На той час артист ще був одружений зі своєю колегою Оленою Степаненко, з якою багато років виступав на одній сцені.

Петросян та Брухунова

У 2018 році Петросян та Брухунова оголосили про свої стосунки публічно, вони вже жили разом. А у 2020 році Брухунова народила Петросяну сина, якого назвали на честь батька чоловіка Ваганом. У своїх соцмережах жінка лише спочатку приховувала появу дитини, а потім почала активно показувати. Через три роки – восени 2023-го в сім’ї з’явилася ще одна дитина – Брухунова народила дочку Матильду.

Петросян і Брухунова

Відомо, що, крім турботи про дітей, Тетяна Брухунова працює директором Театру естрадних мініатюр під керівництвом Петросяна. Також вона активно веде свій мікроблог в Instagram, де демонструє свій специфічний стиль та розповідає про своє життя.

Петросян та Брухунова

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає перше кохання Путіна і що про неї відомо. Цілувалися, граючи в "бутилочку".

Теги:
#Діти #Євген Петросян #Тетяна Брухунова