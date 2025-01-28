Вона молодша на 44 роки і народила йому двох дітей: як виглядає п’ята дружина 79-річного Петросяна

Вони почали зустрічатися, коли їй було 23, а його 67 років

Тетяна Брухунова — молода дружина російського артиста та гумориста Євгена Петросяна, яка народила йому вже двох дітей. Жінка на 44 роки молодша за свого чоловіка, проте вони у відносинах із 2012 року. Спочатку їхній роман був таємним, а потім вони перестали приховувати своє кохання і почали жити разом у цивільному шлюбі.

"Телеграф" розповість, що відомо про молоду дружину Петросяна Тетяну Брухунову, яка народила артисту сина та доньку.

Тетяна Брухунова — що про неї відомо

Тетяна Брухунова – п’ята за рахунком дружина 79-річного російського гумориста Євгена Петросяна. Вона народилася в російській Тулі 13 березня 1989, зараз їй 35 років. Їхній роман розпочався у 2012 році, коли Тетяні було 23 роки, а Петросяну відповідно 67. На той час артист ще був одружений зі своєю колегою Оленою Степаненко, з якою багато років виступав на одній сцені.

У 2018 році Петросян та Брухунова оголосили про свої стосунки публічно, вони вже жили разом. А у 2020 році Брухунова народила Петросяну сина, якого назвали на честь батька чоловіка Ваганом. У своїх соцмережах жінка лише спочатку приховувала появу дитини, а потім почала активно показувати. Через три роки – восени 2023-го в сім’ї з’явилася ще одна дитина – Брухунова народила дочку Матильду.

Відомо, що, крім турботи про дітей, Тетяна Брухунова працює директором Театру естрадних мініатюр під керівництвом Петросяна. Також вона активно веде свій мікроблог в Instagram, де демонструє свій специфічний стиль та розповідає про своє життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає перше кохання Путіна і що про неї відомо. Цілувалися, граючи в "бутилочку".