Родился в РФ, умер в Киеве, играл мерзавцев: что известно о жизни и смерти Льва Перфилова и как выглядит его могила

Актер сыграл позитивного персонажа в известном фильме "Место встречи изменить нельзя"

Лев Перфилов — известный советский и украинский актер, который прославился эпизодическими ролями в более чем сотне фильмов. Чаще всего он исполнял роли плохих персонажей и мерзавцев, что также стало его особенной фишкой. Известно, что он — заслуженный артист Украинской ССР. В этот день, 24 января, в 2000 году актер умер.

"Телеграф" решил вспомнить, что известно известно о жизни и смерти Льва Перфилова и как выглядит его могила.

Лев Перфилов — что о нем известно и где он похоронен

Лев Алексеевич Перфилов родился 13 февраля 1933 года в Коломне Московской области. Известно, что в 1956 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Сразу после этого он до 1963 года работал актером Театра-студии киноактера. В 1963 году Лев Перфилов стал актером киевской киностудии имени Довженко.

Он запомнился зрителям, как актер второго плана. Он часто играл плохих персонажей — алкашей, воров, преступников, мерзавцев. Однако именно это стало его характерной фишкой. После исполнения Львом Перфиловым роли барона Вольдемара в фильме "Таврия", газеты написали: "Наконец-то появился актер, так убедительно играющий мерзавцев". При этом стоит также упомянуть роль Перфилова в фильме "Место встречи изменить нельзя", где он сыграл на редкость позитивного персонажа — фотографа из МУРа Гришу Ушивина.

Известно, что родной брат Льва Перфилова Юрий Лученко тоже актер. Он жил и работал в Москве и умер там в 2018 году. Также есть информация о том, что в Коломне, где родился Лев Перфилов, на доме, где он жил, установлена памятная доска с его портретом.

Актер Лев Перфилов умер в этот день 25 лет назад — 24 января 2000 года. Причиной смерти на 67-м году жизни стало заболевание легких. Он был похоронен в Киеве на Лесном кладбище.

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