Народився в РФ, помер у Києві, грав мерзотників: що відомо про життя і смерть Лева Перфілова і як виглядає його могила

Актор зіграв позитивного персонажа у відомому фільмі "Місце зустрічі змінити не можна"

Лев Перфілов — відомий радянський та український актор, який прославився епізодичними ролями у понад сотні фільмів. Найчастіше він виконував ролі негативних персонажів та мерзотників, що також стало його особливою фішкою. Відомо, що він заслужений артист Української РСР. Цього дня, 24 січня, 2000 року актор помер.

"Телеграф" вирішив згадати, що відомо відомо про життя та смерть Лева Перфілова і як виглядає його могила.

Лев Перфілов — що про нього відомо і де він похований

Лев Олексійович Перфілов народився 13 лютого 1933 року в Коломні Московської області. Відомо, що у 1956 року закінчив Вище театральне училище імені М. З. Щепкіна. Відразу після цього він до 1963 року працював актором Театру-студії кіноактора. У 1963 році Лев Перфілов став актором київської кіностудії імені Довженка.

Він запам’ятався глядачам як актор другого плану. Він часто грав негативних персонажів — алкашів, злодіїв, злочинців, мерзотників. Однак саме це стало його характерною фішкою. Після виконання Львом Перфіловим ролі барона Вольдемара у фільмі "Таврія", газети написали: "Нарешті з’явився актор, який так переконливо грає мерзотників". При цьому варто також згадати роль Перфілова у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна", де він зіграв на диво позитивного персонажа — фотографа з МУРу Гришу Ушивіна.

Відомо, що рідний брат Льва Перфілова Юрій Лученко також актор. Він жив і працював у Москві та помер там у 2018 році. Також є інформація про те, що в Коломні, де народився Лев Перфілов, на будинку, де він жив, встановлено пам’ятну дошку з його портретом.

Актор Лев Перфілов помер цього дня 25 років тому – 24 січня 2000 року. Причиною смерті на 67-му році життя стало захворювання легень. Він був похований у Києві на Лісовому цвинтарі.

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