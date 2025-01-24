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Бачила батька лише у фільмах: як виглядає позашлюбна донька Краско і чому їй не дісталася спадщина актора

Автор
Галина Струс
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Андрій Краско помер у 2006 році на зйомках в Україні Новина оновлена 24 січня 2025, 11:58
Андрій Краско помер у 2006 році на зйомках в Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Дівчина виросла дуже схожою на батька-актора

Андрій Краско – відомий російський актор театру та кіно, який помер в Україні після алкогольної інтоксикації у 2006 році. У артиста є кілька визнаних ним дітей, проте є й позашлюбна дочка, у метриці якої він не значиться як батько. Дівчина вже доросла, але пам’ятає батька лише з фільмів за його участю.

"Телеграф" розповість, що відомо про позашлюбну дочку Андрія Краско Алісу, яка не отримала спадщину після смерті батька.

Андрій Краско та його позашлюбна дочка — що відомо

За своє життя Андрій Краско запам’ятався не лише як професійний актор, а й як людина з алкогольною залежністю та любов’ю до жінок. Він встиг кілька разів одружитися, зраджував своїм дружинам і крутив нові і нові романи, навіть будучи у стосунках. У нього за плечима два студентські шлюби і ще один — довжиною 26 років, але тільки формально.

Андрій Краско

Серед жінок, з якими будував стосунки Краско була дочка його товариша по службі Кароліна Фатьянова, яка була на 20 років молодшою за нього. Як і в інших своїх шлюбах, актор зраджував цивільній дружині, часто пропадав на зйомках та в запоях. У якийсь момент Кароліна не витримала і пішла від актора, і згодом дізналася, що вагітна від нього.

Андрій Краско та Кароліна Фатьянова
Кароліна Фатьянова

Про вагітність Кароліни Андрій Краско дізнався від її подруги та намагався налагодити з нею стосунки — вони примирилися, але жити під одним дахом не стали. 15 вересня 2003 року Кароліна народила дочку, яку назвала Алісою. Проте Краско не був поряд з нею – у цей період він мав зйомки у Вільнюсі. Він уперше побачив малечу, коли їй було вже кілька місяців.

Андрій Краско та Кароліна Фатьянова

Актор не часто бачився з дочкою Алісою, оскільки весь час зникав на зйомках. А потім, коли їй не було й трьох років, він помер на зйомках на Одещині від алкогольної інтоксикації.

Андрій Краско, дочка Аліса

Примітно, що після смерті Андрія Краско його доньці не дісталася його спадщина. Усе через те, що в метриці Аліси у графі батько стоїть прочерк, адже актор так і не знайшов часу, щоби записати доньку на себе.

Андрій Краско, дочка Аліса

Відомо, що Аліса вже доросла, зараз їй 21 рік. Вона разом із мамою та братами живе в Іспанії. Дівчина займається творчістю, але не пішла стопами батька в акторство. А Андрія Краско вона пам’ятає лише за його фільмами, які їй показувала мати.

Андрій Краско, дочка Аліса

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Теги:
#Актор #Позашлюбна дочка #Андрій Краско