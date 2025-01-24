Бачила батька лише у фільмах: як виглядає позашлюбна донька Краско і чому їй не дісталася спадщина актора

Дівчина виросла дуже схожою на батька-актора

Андрій Краско – відомий російський актор театру та кіно, який помер в Україні після алкогольної інтоксикації у 2006 році. У артиста є кілька визнаних ним дітей, проте є й позашлюбна дочка, у метриці якої він не значиться як батько. Дівчина вже доросла, але пам’ятає батька лише з фільмів за його участю.

"Телеграф" розповість, що відомо про позашлюбну дочку Андрія Краско Алісу, яка не отримала спадщину після смерті батька.

Андрій Краско та його позашлюбна дочка — що відомо

За своє життя Андрій Краско запам’ятався не лише як професійний актор, а й як людина з алкогольною залежністю та любов’ю до жінок. Він встиг кілька разів одружитися, зраджував своїм дружинам і крутив нові і нові романи, навіть будучи у стосунках. У нього за плечима два студентські шлюби і ще один — довжиною 26 років, але тільки формально.

Серед жінок, з якими будував стосунки Краско була дочка його товариша по службі Кароліна Фатьянова, яка була на 20 років молодшою за нього. Як і в інших своїх шлюбах, актор зраджував цивільній дружині, часто пропадав на зйомках та в запоях. У якийсь момент Кароліна не витримала і пішла від актора, і згодом дізналася, що вагітна від нього.

Про вагітність Кароліни Андрій Краско дізнався від її подруги та намагався налагодити з нею стосунки — вони примирилися, але жити під одним дахом не стали. 15 вересня 2003 року Кароліна народила дочку, яку назвала Алісою. Проте Краско не був поряд з нею – у цей період він мав зйомки у Вільнюсі. Він уперше побачив малечу, коли їй було вже кілька місяців.

Актор не часто бачився з дочкою Алісою, оскільки весь час зникав на зйомках. А потім, коли їй не було й трьох років, він помер на зйомках на Одещині від алкогольної інтоксикації.

Примітно, що після смерті Андрія Краско його доньці не дісталася його спадщина. Усе через те, що в метриці Аліси у графі батько стоїть прочерк, адже актор так і не знайшов часу, щоби записати доньку на себе.

Відомо, що Аліса вже доросла, зараз їй 21 рік. Вона разом із мамою та братами живе в Іспанії. Дівчина займається творчістю, але не пішла стопами батька в акторство. А Андрія Краско вона пам’ятає лише за його фільмами, які їй показувала мати.

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