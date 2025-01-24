Видела отца только в фильмах: как выглядит внебрачная дочь Краско и почему ей не досталось наследство актера

Девушка выросла очень похожей на отца-актера

Андрей Краско — известный российский актер театра и кино, который умер в Украине после алкогольной интоксикации в 2006 году. У артиста есть несколько признанных им детей, однако есть и внебрачная дочь, в метрике которой он не значится, как отец. Девушка уже взрослая, но помнит отца только по фильмам с его участием.

"Телеграф" расскажет, что известно о внебрачной дочери Андрея Краско Алисе, которая не получила наследство после смерти отца.

Андрей Краско и его внебрачная дочь — что известно

За свою жизнь Андрей Краско запомнился не только, как профессиональный актер, но и как человек с алкогольной зависимостью и любовью к женщинам. Он успел несколько раз жениться, изменял своим женам и крутил все новые и новые романы, даже будучи в отношениях. У него за плечами два студенческих брака и еще один — длинной в 26 лет, но только формально.

Среди женщин, с которыми строил отношения Краско была дочь его сослуживца Каролина Фатьянова, которая была на 20 лет младше него. Как и в других своих браках, актер изменял гражданской жене, часто пропадал на съемках и в запоях. В какой-то момент Каролина не выдержала и ушла от актера, и спустя некоторое время узнала, что беременна от него.

О беременности Каролины Андрей Краско узнал от ее подруги и пытался наладить с ней отношения — они примирились, но жить под одной крышей не стали. 15 сентября 2003 года Каролина родила дочь, которую назвала Алисой. Однако Краско не был рядом с ней — в этот период у него были съемки в Вильнюсе. Он впервые увидел малышку, когда ей было уже несколько месяцев.

Актер не часто виделся с дочерью Алисой, так как все время пропадал на съемках. А потом, когда ей не было и трех лет он умер на съемках в Одесской области от алкогольной интоксикации.

Примечательно, что после смерти Андрея Краско, его дочери не досталось его наследство. Все из-за того, что в метрике Алисы в графе отец стоит прочерк, ведь актер так и не нашел времени, чтобы записать дочку на себя.

Известно, что Алиса уже взрослая, сейчас ей 21 год. Она вместе с мамой и братьями живет в Испании. Девушка занимается творчеством, но не пошла по стопам отца в актерство. А Андрея Краско она помнит только по его фильмам, которые ей показывала мама.

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