"Шальная императрица" уже не та: где сейчас Ирина Аллегрова и что говорит о войне в Украине

Певица даже звонила Симоньян и Соловьеву, чтобы убедить в своей верности путинскому режиму

Ирина Аллегрова — советская и российская эстрадная певица, которая ранее не раз бывала в Украине с концертами. Теперь же она, как и многие российские артисты, поддерживает путинский режим и даже звонила Симоньян и Соловьеву, чтобы убедить в своей верности РФ.

"Телеграф" расскажет, что известно об исполнительнице хита "Шальная императрица" Ирине Аллегровой, где она сейчас и что говорит о войне.

Ирина Аллегрова — что говорит о войне в Украине

Ирина Аллегрова — российская певица и поклонница путинского режима. Она родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону, сейчас ей 73 года. В силу возраста артистка ведет затворнический образ жизни, уже почти не выступает и лишь изредка появляется на публике. Однако это не мешает ей поддерживать агрессивную войну Путина в Украине.

Так, например, Ирина Аллегрова в декабре 2022 года выступила на концерте "Песня года" с новой композицией в поддержку войны. Песня имеет название "Возвращайтесь домой, мальчики" и ее артистка посвятила российским оккупантам, которых назвала "победителями" и "героями".

Примечательно, что поначалу, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года, Ирина Аллегрова молчала и ничего не говорила о войне. Однако спустя несколько месяцев принялась звонить главным пропагандистам Кремля Симоньян и Соловьеву, чтобы доказать свою любовь к России. Тогда певица даже утверждала, что помогает оккупантам и покупает оружие.

При этом, по словам российского блогера Рустама Солнцева, на Аллегрову никто не давил. Он отмечает, что многие российские артисты прикрывают свое молчание тем, что на них давят "сверху", однако Ирина Аллегрова стала путинисткой добровольно. Как утверждает Солнцев, ее никто не заставляет поддерживать путинский режим и кровавую войну в Украине.

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