"Шальна імператриця" вже не та: де зараз Ірина Аллегрова і що говорить про війну в Україні

Співачка навіть дзвонила Симоньян та Соловйову, щоб переконати у своїй вірності путінському режиму

Ірина Аллегрова — радянська та російська естрадна співачка, яка раніше неодноразово була в Україні з концертами. Тепер вона, як і багато російських артистів, підтримує путінський режим і навіть дзвонила Симоньян і Соловйову, щоб переконати у своїй вірності РФ.

"Телеграф" розповість, що відомо про виконавицю хіта "Шальна імператриця" Ірину Аллегрову, де вона зараз і що говорить про війну.

Ірина Аллегрова — що говорить про війну в Україні

Ірина Аллегрова — російська співачка та прихильниця путінського режиму. Вона народилася 20 січня 1952 року у Ростові-на-Дону, зараз їй 73 роки. Через вік артистка веде затворницький спосіб життя, вже майже не виступає і лише зрідка з’являється на публіці. Однак, це не заважає їй підтримувати агресивну війну Путіна в Україні.

Так, наприклад, Ірина Аллегрова у грудні 2022 року виступила на концерті "Пісня року" з новою композицією на підтримку війни. Пісня має назву "Повертайтеся додому, хлопчики" і її артистка присвятила російським окупантам, яких назвала "переможцями" та "героями".

Примітно, що спочатку, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України у лютому 2022 року, Ірина Аллегрова мовчала і нічого не говорила про війну. Проте за кілька місяців почала дзвонити головним пропагандистам Кремля Симоньян і Соловйову, щоб довести свою любов до Росії. Тоді співачка навіть стверджувала, що допомагає окупантам та купує зброю.

При цьому, за словами російського блогера Рустама Солнцева, на Алегрову ніхто не тиснув. Він зазначає, що багато російських артистів прикривають своє мовчання тим, що на них тиснуть "згори", проте Ірина Аллегрова стала путіністкою добровільно. Як стверджує Солнцев, її ніхто не змушує підтримувати путінський режим та криваву війну в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Познер, якого виперли з Першого каналу і що говорить про війну в Україні. У його позиції не все однозначно.