Зробила татуювання "Харків" під серцем: що відомо про українську дружину режисера "Єралаша" Грачевського

Українка живе в Росії, незважаючи на те, що говорить про любов до рідного міста Харкова

Анна Грачевська — телеведуча та блогерка з російським громадянством, яка народилася у Харкові. Вона була дружиною покійного режисера "Єралаша" Бориса Грачевського, який говорив про "братні народи" і помер від ускладнень коронавірусу у 2021 році. Жінка, незважаючи на своє українське походження, обрала мовчати про війну у соцмережах та залишатись у РФ.

"Телеграф" розповість, що відомо про колишню дружину Бориса Грачевського Анну Грачевську, яка виховує їхню спільну дочку Василісу.

Анна Грачевська — що про неї відомо

Анна Грачевська — відома російська телеведуча та актриса, яка має українське коріння. Вона народилася 6 вересня 1986 року у Харкові, зараз їй 38 років. У 2008 році Анна закінчила кафедру режисури та продюсерської майстерності Пітерського інституту культури. Після навчання працювала помічником режисера фільму "Дах", а також була асистентом режисера з акторів кіножурналу "Єралаш". Також вона була ведучою на телеканалі Russian Musicbox у програмах "ВКонтакте live" та NewsBox.

У 2010 році Анна Панасенко (дівоче прізвище) вийшла заміж за старшого на 37 років режисера "Єралаша" Бориса Грачевського. У цьому шлюбі телеведуча народила дочку Василісу.

Однак шлюб тривав недовго — у 2014 році було скандальне розлучення пари. Анна звинувачувала чоловіка в тому, що він занапастив її кар’єру, а він у свою чергу звинувачував її в тому, що вона недостатньо уваги приділяла дочці, віддаючи перевагу світським тусовкам. Проте після розлучення Грачевський купив для Анни та дочки Василіси квартиру у Москві.

У 2016 році Анна Грачевська, яка залишила прізвище першого чоловіка, вийшла заміж вдруге. Обранцем телезірки став російський баскетболіст Артем Кузякін. У пари було гарне пишне весілля, вони часто з’являлися разом на світських заходах. Однак і цей шлюб не тривав довго — у 2022 році пара оголосила про розлучення.

Позиція Грачевської щодо війни в Україні

Анна Грачевська, незважаючи на своє українське походження та любов до рідного міста, вирішила залишитись у Росії та мовчати про війну. У своєму блозі в Instagram, де має 1 млн підписників, телеведуча зробила паузу в постах з лютого по квітень 2022 року. А потім продовжила викладати фото зі світських тусовок в РФ, як ні в чому не бувало. Крім того, викладала у мережі фото із відвідування окупованого Криму.

При цьому варто зазначити, що у травні 2022 року Анна Грачевська показала фото свого нового татуювання. Як виявилося, вона набила слово "Харків" під лівою груддю, наче під серцем. Мабуть, у такий спосіб Грачевська вирішила виявити любов до рідного міста.

"Нової фарби під шкіру, глибше і болючіше, щоб серцем відчути теж… Під серцем з’явилося нове та важливе для мене татуювання", — підписала фото Анна Грачевська.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Познер, якого виперли з Першого каналу і що говорить про війну в Україні. Схоже, в його позиції не все однозначно.