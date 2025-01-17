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Говорив про "братні народи": як зараз виглядає могила творця "Єралаша" Бориса Грачевського

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Борис Грачевський помер у 2021 році
Борис Грачевський помер у 2021 році. Фото Колаж "Телеграфу"

Кримнашиста не стало в 71 рік, але помер він не від старості

Російський режисер та творець дитячого кіножурналу "Єралаш" помер за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бориса Грачевського не стало на 72 році життя, але не від старості.

У грудні 2020 року Грачевський захворів на коронавірусну інфекцію, через тиждень його госпіталізували. Перед Новим роком його дружина Катерина Білоцерковська повідомила, що стан залишається стабільно важким. Згодом режисера перевели до реанімації.

7 січня 2021 року він був підключений до апарату ШВЛ та введений у медикаментозний сон. 14 січня 2021 року о 21:47 на 72-му році життя Борис Грачевський помер від ускладнень, спричинених "короною".

Борис Грачевський
Грачевський хворів на "корону" і був у реанімації

Де похований і як зараз виглядає могила Грачевського

17 січня відбулося прощання. В останній шлях Бориса Грачевського проводжали у столичному "Будинку кіно" у Москві на відкритій церемонії. Поховали режисера на Троєкурівському цвинтарі.

У річницю смерті 2022 року на могилі чоловіка встановили пам’ятник — монумент із чорного граніту, з портретом посередині.

Борис Грачевський могила
Борис Грачевський пам’ятник на могилі

Що говорив Борис Грачевський про Україну

Грачевський входив до числа діячів культури Росії, які підписали колективну заяву Путіну на підтримку анексії українського Криму у 2014 році. Кримнашист також хотів, щоб Україна, Росія та Білорусь об’єдналися в єдину державу (проросійський наратив про "триєдину Русь").

"Я категорично вважаю, що нас ділити ніяк не можна, тому що для мене в основі основ та сама Київська Русь. Звідти багато що виходить, і це неможливо поділити. Просто якісь трохи різні мови не дають нам можливості жити. Коли ми розділилися, для мене це було великою неприємністю, хоча в мене там немає родичів (в Україні — ред.)… Це наша батьківщина, і з цим нічого не зробиш. Ми із цим виросли. Це стосується не лише Криму, а й загалом усієї України. Це – свої люди. Я мріяв би, щоб Україна, Росія та Білорусь об'єдналися в одну велику красиву країну. Це було б найбільше щастя для мене", — говорив путініст.

На додачу, Грачевський порушував кордони України не лише відвідуючи окупований Росією Крим, а й був частим гостем у "ДНР". Творець "Єралаша" цинічно заявляв, що "відчуває біль і жах від цієї нескінченної самостійності", насміхаючись з незалежності України.

Борис Грачевський донецьк
Грачевський в окупованому Донецьку у 2015 році

Раніше повідомлялося, що 16 січня помер оскароносний режисер Девід Лінч. Він підтримував Україну і навіть садив дерева під Києвом.

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#Борис Грачевський #Могила #&quot;Єралаш&quot;