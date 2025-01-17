Говорив про "братні народи": як зараз виглядає могила творця "Єралаша" Бориса Грачевського

Кримнашиста не стало в 71 рік, але помер він не від старості

Російський режисер та творець дитячого кіножурналу "Єралаш" помер за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бориса Грачевського не стало на 72 році життя, але не від старості.

У грудні 2020 року Грачевський захворів на коронавірусну інфекцію, через тиждень його госпіталізували. Перед Новим роком його дружина Катерина Білоцерковська повідомила, що стан залишається стабільно важким. Згодом режисера перевели до реанімації.

7 січня 2021 року він був підключений до апарату ШВЛ та введений у медикаментозний сон. 14 січня 2021 року о 21:47 на 72-му році життя Борис Грачевський помер від ускладнень, спричинених "короною".

Грачевський хворів на "корону" і був у реанімації

Де похований і як зараз виглядає могила Грачевського

17 січня відбулося прощання. В останній шлях Бориса Грачевського проводжали у столичному "Будинку кіно" у Москві на відкритій церемонії. Поховали режисера на Троєкурівському цвинтарі.

У річницю смерті 2022 року на могилі чоловіка встановили пам’ятник — монумент із чорного граніту, з портретом посередині.

Що говорив Борис Грачевський про Україну

Грачевський входив до числа діячів культури Росії, які підписали колективну заяву Путіну на підтримку анексії українського Криму у 2014 році. Кримнашист також хотів, щоб Україна, Росія та Білорусь об’єдналися в єдину державу (проросійський наратив про "триєдину Русь").

"Я категорично вважаю, що нас ділити ніяк не можна, тому що для мене в основі основ та сама Київська Русь. Звідти багато що виходить, і це неможливо поділити. Просто якісь трохи різні мови не дають нам можливості жити. Коли ми розділилися, для мене це було великою неприємністю, хоча в мене там немає родичів (в Україні — ред.)… Це наша батьківщина, і з цим нічого не зробиш. Ми із цим виросли. Це стосується не лише Криму, а й загалом усієї України. Це – свої люди. Я мріяв би, щоб Україна, Росія та Білорусь об'єдналися в одну велику красиву країну. Це було б найбільше щастя для мене", — говорив путініст.

На додачу, Грачевський порушував кордони України не лише відвідуючи окупований Росією Крим, а й був частим гостем у "ДНР". Творець "Єралаша" цинічно заявляв, що "відчуває біль і жах від цієї нескінченної самостійності", насміхаючись з незалежності України.

Грачевський в окупованому Донецьку у 2015 році

Раніше повідомлялося, що 16 січня помер оскароносний режисер Девід Лінч. Він підтримував Україну і навіть садив дерева під Києвом.