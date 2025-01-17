Пластика спотворила її: як зараз виглядає Герда зі "Снігової королеви" і "єдинороска" Олена Проклова

Актриса, яка виступила за вбивства українців, вся у ботоксі

Російська актриса Олена Проклова, відома завдяки ролям у фільмах "Снігова королева" (1966), "Перехідний вік" (1968), "Гори, гори, моя зоре" (1969), була популярна в Україні, але тепер вона стала путіністкою та підтримує агресію Росії. Артистка перетворилася на "другу Успенську" з невдалою пластикою обличчя.

Нині Прокловій 71 рік. Вона більше не знімається в кіно, але гастролює країною-окупанткою з театральними спектаклями. Любителька російського диктатора Путіна вирішила не старіти та стала улюбленою клієнткою косметологів та пластичних хірургів.

Які операції робила Олена Проклова

Ін’єкції гіалуронової кислоти та ботоксу, блефаропластика (пластика повік), а також, за чутками, кругова підтяжка обличчя помітно змінили зовнішність Олени Проклової. Через хірургічні втручання актриса втратила свою індивідуальність і зовсім не стала виглядати молодшою, а навіть навпаки — спотворила себе.

Якось путіністка згадувала, як налякала свого пластичного хірурга. Після другої операції, зробленої в 45 років, Проклова порушила заборону лікаря чіпати шви: "А в мене репетиція. Я розмотала бинти, взяла пінцет, зняла всі шви, наклала макіяж. І в такому вигляді я пішла до лікаря. Він прийшов у жах. Так робити не можна".

Як зараз виглядає путіністка Олена Проклова

Що каже Олена Проклова про війну в Україні

Відомо, що з 2003 року актриса перебуває у пропутінській партії "Єдина Росія". Вона виступила за анексію українського Криму, брала участь у пропагандистських заходах, а також підтримала повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Знаходиться в базі "Миротворець".

"Я ніколи свою країну не покину. Я патріот і завжди буду за Росію. Мені незрозуміло, як можна, навіть якщо щось не подобається, взяти і поїхати. Заради матеріальної вигоди? Тоді цих людей мені просто шкода", — заявила путіністка, коментуючи від’їзд антивоєнних колег із країни-терористки.

7 січня 2023 року Олена Проклова була внесена до списку санкцій України як особа, "яка публічно закликає до агресивної війни, виправдовує і визнає законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

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