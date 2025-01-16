Пам’ятника досі немає: від чого у 55 років померла зірка "Кадетів" Ірина Цивіна і як виглядає її могила

Була вдовою Євгена Євстигнєєва та виростила двох дітей

Російська актриса Ірина Цивіна, яка зіграла маму путініста Олександра Головіна у серіалі "Кадети", пішла з життя у 55 років. Через п’ять років після смерті артистки, яка виховала двох дітей, на місці її поховання досі не встановлена могила.

В акторській кар’єрі Цивіної налічується близько п’ятдесяти ролей у кіно ("Йолки-палки!" 1988, "Вічний чоловік" 1990, "Вишневий сад" 1992 та інші) та тридцять — на театральній сцені.

Шлюб із Євстигнєєвим та інші союзи

Біографія актриси включає важливу сторінку: вона була третьою та останньою дружиною російського артиста Євгена Євстигнєєва, який був старший за неї на 37 років. Попри значну різницю у віці, їхній союз вважався щасливим і продовжився до смерті Євстигнєєва у 1992 році через серцевий напад. Після цього актриса ще двічі була одружена.

Євген Євстигнєєв та молода Ірина Цивіна

Третім чоловіком Ірини Цивіної став Георгій Пусеп. Чоловік забрав актрису до Лос-Анджелеса, і в цьому шлюбі з’явилися двоє дітей — син Женя та дочка Зіна. Життя Цивіною було дуже скромним у США і вона вирушила до Москви за рублем. Настало розлучення.

Цивіна у шлюбі з Георгієм Пусеп. Справа на фото — дорослі дочка Зіна та син Женя

Незабаром зірка зустріла Олександра Благонравова. Новий шлюб затьмарився тим, що колишній чоловік забрав дочку Зіну до Чорногорії. Ірина змогла досягти лише права на зустрічі з дитиною.

Після розлучення з Благонравовим у житті актриси було ще кілька романів. Останнім коханцем актриси, який був із нею до самої смерті, був російський актор Денис Сердюков.

Денис Сердюков та Ірина Цивіна

Від чого померла Ірина Цивіна

Смерть актриси настала в результаті кардіоміопатії — захворювання серцевого м’яза. За чутками, актриса останніми роками зловживала алкоголем. Син зірки відверто зізнавався в інтерв'ю, що його мати страждала від глибокої депресії, через яку не могла відмовитися від спиртного та антидепресантів.

Де похована Ірина Цивіна і чому немає пам’ятника

Навесні 2024 року стало відомо, що на могилі актриси встановлено білий хрест, на якому розміщено фотографію актриси. Квіти були зів’ялими, довкола був бруд. Доглядали могилу Цивіної лише її віддані шанувальники.

"Минув час, нічого не змінилося. Пам’ятника у тебе досі немає. А я ж пам’ятаю, що ти хотіла б камінь білого кольору. Прямо в силу того світлого, чистого і прекрасного, що ти несла в це життя", — говорив Денис Сердюков.

Сердюков на могилі Цивіної

За його словами, діти на могилу зіркової матері не приїжджають, а самі вони досі ділять спадщину та ворогують між собою. У студії шоу "Малахов" донька актриси Зіна Пусеп, яка живе за кордоном, заявила, що вона не може ухвалювати рішення з пам’ятником з юридичного погляду, а її брат нічого не робить. Також вона звинуватила родича у вбивстві матері та вимагала ексгумації тіла.

"Моя мама загинула за дуже сумнівних обставин … Зіставляючи факти, я приходжу до висновку, що маму вбили … Вже буквально наступного дня після маминої загибелі брат брав участь у шоу на телебаченні. Поводиться зовсім спокійно, начебто нічого не трапилося, посміхається", — заявляла дівчина ще 2021 року. За її словами, за рік до смерті Ірина Цивіна приїжджала до неї до Чорногорії та скаржилася на Євгена, який ображав її, приводив додому "підозрілі компанії" та відмовлявся працювати.

Діти Ірини Цивіної ворогують між собою

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