У кіно взяли через нахабство: від чого у 48 років помер "Кузнечик" із "В бій ідуть тільки "старики" і як виглядає його могила

Рівно 25 років тому пішов із життя український актор Сергій Іванов

Акторський склад фільму 1973 року кінорежисера Леоніда Бикова, який загинув через шість років після виходу картини внаслідок аварії під Києвом, був практично повністю з українських артистів. Сам Биков був із Донецької області, Володимир Талашко з Волинської, Сергій Підгірний народився у Бучі… Персонажа з прізвиськом "Кузнечик" зіграв Сергій Іванов — киянин, який до кінця свого життя був відданий Україні. 15 січня 2025 року його річниця смерті.

Сергій Іванов народився 22 травня 1951 року у сім’ї філолога Петра Іванова та старшого наукового співробітника в Інституті органічної хімії НАН України Жанети Іванової. 1972 року Сергій закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

У тому ж році Леонід Биков узяв молодого актора у фільм "В бій ідуть тільки "старики". За плечима Іванова вже було кілька кіноробіт під час навчання в університеті.

Олексій Смирнов, Сергій Іванов і Леонід Биков у фільмі "В бій ідуть тільки "старики"

Як сам згадував в жарт Биков, взяв він Сергія через нахабство хлопця. Якось Леонід Федорович зустрів Іванова біля прохідної кіностудії та запропонував ознайомитись зі сценарієм. "Вже прочитав. Буду грати". "Кого?" — здивувався Биков. "Кузнечика!" — упевнено заявив Іванов. Цей фільм приніс молодому актору всенародну популярність.

З 1972 року Сергій Іванов служив у Київській кіностудії ім. Довженка та активно знімався у фільмах, особливо у 70-х роках. Серед його робіт: "Ар-хі-ме-ди!", "Дачна поїздка сержанта Цибулі", "Ати-бати, йшли солдати…" та багато інших.

Іванов у фільмі "Ар-хі-ме-ди!" (1975)

Від чого помер Сергій Іванов і де похований

1991 року Іванов зняв фільм "Медовий місяць", заснував та очолив студію "Панорама", став одним із засновників кінофестивалю "Молодість" і навіть був радником Міністра культури України. Вів на телебаченні цикл передач "Наші за кордоном" та пробував себе у поезії. Наприкінці 90-х Іванов почав знімати серіал про українські замки, але встиг завершити лише одну серію.

15 січня 2000 року у Сергія Іванова стався інфаркт, йому було 48 років. Похований актор на Байковому цвинтарі у Києві.

Як виглядає могила Сергія Іванова

Особисте життя Сергія Іванова

Вперше актор одружився у 19 років, але шлюб тривав лише три місяці. Його друга дружина була балериною, і з 7 років шлюбу разом вони прожили не більше трьох — через її гастролі та його зйомки. Третьою дружиною Сергія Іванова стала дівчина Лариса. 1987 року в них народилася дочка Марія.

Іванов із дружиною Ларисою (зліва). Доросла дочка актора Марія (справа)

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