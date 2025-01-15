В кино взяли из-за наглости: от чего в 48 лет умер "Кузнечик" из "В бой идут одни старики" и как выглядит его могила

Ровно 25 лет назад ушел из жизни украинский актер Сергей Иванов

Актерский состав фильма 1973 года кинорежиссера Леонида Быкова, который погиб спустя шесть лет после выхода картины в результате аварии под Киевом, был практически полностью из украинских артистов. Сам Быков был из Донецкой области, Владимир Талашко из Волынской, Сергей Подгорный родился в Буче… Персонажа с прозвищем "Кузнечик" сыграл Сергей Иванов — киевлянин, который до конца своей жизни был предан Украине. 15 января 2025 года его годовщина смерти.

Сергей Иванов родился 22 мая 1951 года в семье филолога Петра Иванова и старшего научного сотрудника в Институте органической химии НАН Украины Жанетты Ивановой. В 1972 году Сергей окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

В том же году Леонид Быков взял молодого актера в фильм "В бой идут одни "старики". За плечами Иванова уже было несколько киноработ во время учебы в университете.

Алексей Смирнов, Сергей Иванов и Леонид Быков в фильме "В бой идут одни старики"

Как сам вспоминал в шутку Быков, взял он Сергея из-за наглости парня. Как-то Леонид Федорович встретил Иванова у проходной киностудии и предложил ознакомиться со сценарием. "Уже прочитал. Буду играть". "Кого?" – удивился Быков. "Кузнечика!" – уверенно заявил Иванов. Этот фильм принес молодому актеру всенародную известность.

С 1972 года Сергей Иванов служил в Киевской киностудии им. Довженко и активно снимался в фильмах, особенно в 70-х годах. Среди его работ: "Ар-хи-ме-ды!", "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Аты-баты, шли солдаты…" и многие другие.

Иванов в фильме "Ар-хи-ме-ды!" (1975)

От чего умер Сергей Иванов и где похоронен

В 1991 году Иванов снял фильм "Медовый месяц", основал и возглавил студию "Панорама", стал одним из основателей кинофестиваля "Молодость" и даже был советником Министра культуры Украины. Вел на телевидении цикл передач "Наши за границей" и пробовал себя в поэзии. В конце 90-х Иванов начал снимать сериал об украинских замках, но успел завершить только одну серию.

15 января 2000 года у Сергея Иванова случился инфаркт, ему было 48 лет. Похоронен актер на Байковом кладбище в Киеве.

Как выглядит могила Сергея Иванова

Личная жизни Сергея Иванова

Впервые актер женился в 19 лет, но брак продлился всего три месяца. Его вторая жена была балериной, и из 7 лет брака вместе они прожили не более трех — из-за ее гастролей и его съемок. Третьей женой Сергея Иванова стала девушка Лариса. В 1987 году у них родилась дочь Мария.

Иванов с женой Ларисой (слева). Взрослая дочь актера Мария (справа)

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