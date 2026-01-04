Был в ВСУ. От чего в 43 года умер брат известной украинской певицы Марии Бурмаки и где он служил
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 921
В 2025 году артистка почтила память брата песней
В это воскресенье, 4 января, исполняется ровно два года со дня смерти младшего брата Народной артистки Украины Марии Бурмаки. 43-летний мужчина находился в рядах Вооруженных сил.
Что нужно знать:
- Два года назад певица сообщила о смерти своего родного брата, служившего в ВСУ
- Святослав Бурмака добровольно пошел защищать Украину
- В мае 2025 года Мария почтила память брата, выпустив клип на песню "Братику"
В этот день два года назад известная исполнительница поделилась с поклонниками скорбной новостью о смерти родного брата Святослава Бурмака, младше ее на 10 лет. Участника боевых действий не стало на 44 году жизни.
Причиной смерти Святослава был сердечный приступ. Как сообщала артистка, психика ее младшего брата просто не выдержала.
Был ранен и контужен, лечился в военном госпитале. В апреле был комиссован по состоянию здоровья. Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце. Ему было 43. Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье. Я всегда тебя буду очень любить, Слава
С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Бурмака ушел на фронт добровольцем, а затем служил в 43-й Отдельной Артиллерийской Бригаде имени гетмана Тараса Трясило. До войны он работал редактором политических программ и помощником-консультантом народных депутатов Верховной Рады Украины. Имел образование в области государственного управления.
В прошлом году Святославу должно было исполниться 45 лет. Об этом в день рождения родного человека певица сообщила 26 мая. Тогда же Бурмака выложила фото с могилы мужчины на одном из кладбищ Киева.
Моему брату Святославу Бурмаке было бы сегодня 45 лет. С днем рождения, Ясик! Мы тебя любим
29 мая 2025 года Мария почтила брата-военного и других украинских защитников, отдавших жизнь за страну, выпустив клип на песню "Братику". В съемках музыкального ролика принял участие Народный артист Украины Богдан Бенюк.
Следует отметить, что трагедия коснулась и двоюродного брата Бурмаки — известного украинского нардепа из ОПЗЖ. Раньше мы рассказывали, где сейчас политик Юрий Павленко.