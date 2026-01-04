Был в ВСУ. От чего в 43 года умер брат известной украинской певицы Марии Бурмаки и где он служил

В 2025 году артистка почтила память брата песней

В это воскресенье, 4 января, исполняется ровно два года со дня смерти младшего брата Народной артистки Украины Марии Бурмаки. 43-летний мужчина находился в рядах Вооруженных сил.

Что нужно знать:

Два года назад певица сообщила о смерти своего родного брата, служившего в ВСУ

Святослав Бурмака добровольно пошел защищать Украину

В мае 2025 года Мария почтила память брата, выпустив клип на песню "Братику"

В этот день два года назад известная исполнительница поделилась с поклонниками скорбной новостью о смерти родного брата Святослава Бурмака, младше ее на 10 лет. Участника боевых действий не стало на 44 году жизни.

Святослав Бурмака. Фото: facebook.com/maria.burmaka

Причиной смерти Святослава был сердечный приступ. Как сообщала артистка, психика ее младшего брата просто не выдержала.

Был ранен и контужен, лечился в военном госпитале. В апреле был комиссован по состоянию здоровья. Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце. Ему было 43. Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье. Я всегда тебя буду очень любить, Слава Мария Бурмака

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Бурмака ушел на фронт добровольцем, а затем служил в 43-й Отдельной Артиллерийской Бригаде имени гетмана Тараса Трясило. До войны он работал редактором политических программ и помощником-консультантом народных депутатов Верховной Рады Украины. Имел образование в области государственного управления.

Святослав и Мария Бурмаки в молодости. Фото: facebook.com/maria.burmaka

В прошлом году Святославу должно было исполниться 45 лет. Об этом в день рождения родного человека певица сообщила 26 мая. Тогда же Бурмака выложила фото с могилы мужчины на одном из кладбищ Киева.

Моему брату Святославу Бурмаке было бы сегодня 45 лет. С днем рождения, Ясик! Мы тебя любим Мария Бурмако

29 мая 2025 года Мария почтила брата-военного и других украинских защитников, отдавших жизнь за страну, выпустив клип на песню "Братику". В съемках музыкального ролика принял участие Народный артист Украины Богдан Бенюк.

Следует отметить, что трагедия коснулась и двоюродного брата Бурмаки — известного украинского нардепа из ОПЗЖ.