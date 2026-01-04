Був у ЗСУ. Від чого у 43 роки помер брат відомої української співачки Марії Бурмаки і де він служив
У 2025 році артистка вшанувала памʼять брата піснею
Цієї неділі, 4 січня, виповнюється рівно два роки від дня смерті молодшого брата Народної артистки України Марії Бурмаки. 43-річний чоловік був у лавах Збройних сил.
Що треба знати:
- Два роки тому співачка повідомила про смерть свого рідного брата, що служив у ЗСУ
- Святослав Бурмака добровільно пішов захищати Україну
- У травні 2025 року Марія вшанувала памʼять брата, випустивши кліп на пісню "Братику"
Цього дня два роки тому відома виконавиця поділилася з шанувальниками скорботною новиною про смерть рідного брата Святослава Бурмака, який був молодший від неї на 10 років. Учасника бойових дій не стало на 44 році життя.
Причиною смерті Святослава був серцевий напад. Як повідомляла артистка, психіка її молодшого брата просто не витримала.
Був поранений і контужений, лікувався в військовому госпіталі. У квітні був комісований за станом здоров‘я. Не витримувала його психіка. Не витримало врешті й серце. Йому було 43. Нема таких слів, щоб описати як боляче нашій сім‘ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава
З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Бурмака пішов на фронт добровольцем, а потім служив у 43-й Окремій Артилерійській Бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. До війни він працював редактором політичних програм та помічником-консультантом народних депутатів у Верховній Раді України. Мав освіту в галузі державного управління.
Минулого року Святославу мало б виповнитися 45 років. Про це у день народження рідної людини співачка повідомила 26 травня. Тоді ж Бурмака виклала фото з могили чоловіка на одному з кладовищ Києва.
Моєму брату Святославу Бурмаці було би сьогодні 45 років. З днем народження, Ясік! Ми тебе любимо
29 травня 2025 року Марія вшанувала брата-військового та інших українських захисників, що віддали життя за країну, випустивши кліп на пісню "Братику". У зйомках музичного ролику взяв участь Народний артист України Богдан Бенюк.
Варто зазначити, що трагедії торкнулася і двоюрідного брата Бурмаки — відомого українського нардепа з ОПЗЖ. Раніше ми розповідали, де зараз політик Юрій Павленко.