Був у ЗСУ. Від чого у 43 роки помер брат відомої української співачки Марії Бурмаки і де він служив

У 2025 році артистка вшанувала памʼять брата піснею

Цієї неділі, 4 січня, виповнюється рівно два роки від дня смерті молодшого брата Народної артистки України Марії Бурмаки. 43-річний чоловік був у лавах Збройних сил.

Що треба знати:

Два роки тому співачка повідомила про смерть свого рідного брата, що служив у ЗСУ

Святослав Бурмака добровільно пішов захищати Україну

У травні 2025 року Марія вшанувала памʼять брата, випустивши кліп на пісню "Братику"

Цього дня два роки тому відома виконавиця поділилася з шанувальниками скорботною новиною про смерть рідного брата Святослава Бурмака, який був молодший від неї на 10 років. Учасника бойових дій не стало на 44 році життя.

Святослав Бурмака. Фото: facebook.com/maria.burmaka

Причиною смерті Святослава був серцевий напад. Як повідомляла артистка, психіка її молодшого брата просто не витримала.

Був поранений і контужений, лікувався в військовому госпіталі. У квітні був комісований за станом здоров‘я. Не витримувала його психіка. Не витримало врешті й серце. Йому було 43. Нема таких слів, щоб описати як боляче нашій сім‘ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава Марія Бурмака

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Бурмака пішов на фронт добровольцем, а потім служив у 43-й Окремій Артилерійській Бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. До війни він працював редактором політичних програм та помічником-консультантом народних депутатів у Верховній Раді України. Мав освіту в галузі державного управління.

Святослав і Марія Бурмаки в молодості. Фото: facebook.com/maria.burmaka

Минулого року Святославу мало б виповнитися 45 років. Про це у день народження рідної людини співачка повідомила 26 травня. Тоді ж Бурмака виклала фото з могили чоловіка на одному з кладовищ Києва.

Моєму брату Святославу Бурмаці було би сьогодні 45 років. З днем народження, Ясік! Ми тебе любимо Марія Бурмака

29 травня 2025 року Марія вшанувала брата-військового та інших українських захисників, що віддали життя за країну, випустивши кліп на пісню "Братику". У зйомках музичного ролику взяв участь Народний артист України Богдан Бенюк.

