Став зіркою в Україні і знайшов тут своє кохання. Що відомо про уродженця Росії Олексія Суханова

Відомий в Україні телеведучий та актор Олексій Суханов народився в Росії, але не так давно став повноправним громадянином України. Тут він знайшов своє кохання.

Що потрібно знати:

Суханов розпочинав кар’єру в Росії, але з 2012 року працює на українському ТБ

Він активно виступає проти війни і знищив російський паспорт

Наразі ведучий живе з новою обраницею в Україні

Майбутня зірка телебачення народилася 4 січня 1974 року (Олексію Суханову сьогодні 52 роки) в російському місті Іваново в сім’ї інженерів. Закінчив технікум за спеціальністю "технологія приготування їжі". Деякий час працював у ресторанах та кафе. Вищу освіту здобув у Московському державному університеті комерції, закінчивши факультет менеджменту у 1997 році.

Олексій Суханов у дитинстві

Суханов розпочав кар’єру на обласному радіо рідного міста, потім працював на регіональному ТБ та радіо "Маяк" у Москві. У 2001-2006 роках був ведучим новин на НТВ, пізніше — на радіо "Сити-FM" та "Пятом канале", де вів новинні та аналітичні програми. У 2010-2011 роках працював на телеканалі "Дождь", восени 2011 року перейшов на "РЕН ТВ", де до 2014 року був ведучим "Новостей 24".

З 2012 по 2022 рік — ведучий ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна", паралельно працював у кулінарних та розважальних проєктах. 2014 року підтримав Євромайдан і залишив Росію.

Знищив паспорт РФ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олексій залишився у Києві та вступив до тероборони, де прослужив там два місяці. З 2023 року – ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на каналі "1+1". 23 травня 2025 року його внесено Мін’юстом РФ до реєстру "іноагентів".

Телеведучий зайняв принципову позицію щодо війни з Росією, яка розпочалася ще 2014 року. Він давно переїхав в Україну і поставив собі за мету вивчити українську мову: багато читав і не боявся говорити, навіть припускаючи помилки.

Країна будь-яка – це мова, це традиції, це історія. Якщо ти цього не поважаєш — не будується країна Олексій Суханов

Українське громадянство телеведучий отримав ще у 2019 році, проте не міг отримати паспорт без деяких довідок із РФ. Вже у січні 2022 року Суханов порадував шанувальників, показавши в соцмережі офіційний документ. Пізніше він зізнавався, що тимчасово зберігав російський паспорт через оформлену на нього нерухомість у Латвії, де має квартиру в Юрмалі. Однак у серпні 2023 року Олексій заявив, що знищив паспорт країни-агресорки.

Якось Суханов поділився, як його мати телефонувала з РФ і просила сина повернутися додому, але він відповів, що з 2014 року його дім — Україна. В інтерв’ю "ТСН Наодинці" він зізнався, що після початку вторгнення розірвав зв’язок із родичами у Росії.

Для мене тієї території немає. У моїй голові всі кредити вона вичерпала і скористалася всім. Щодо Росії — ні, я не вірю: вона ніколи не буде іншою... Тільки якщо ось закрити, залити хлоркою, накрити плівкою, дати постояти років десять, потім зняти, запросити прибиральниць, щоб це вимили і запустити нову на тому місці країну. Тоді так Олексій Суханов

Один шлюб і нове кохання

Телеведучий був одружений один раз — з Ольгою Каменчук, доктором психологічних наук. Весілля відбулося 2000 року, розлучення — 2016-го. Зараз Ольга живе в Чикаго, займається дослідженнями в галузі політичної психології та міжнародної безпеки, вийшла заміж та народила дитину. Олексій підтримує з нею дружні стосунки.

Телеведучий із колишньою дружиною Ольгою. Фото: instagram.com/suhanov.official

Сам телеведучий так само не самотній. Чоловік ретельно приховує свою обраницю, яка ще не готова до публічності, та живе з нею в Україні.

Я міг би розповісти, якби це було за бажанням моєї другої половинки. Якщо вона цього не хоче, хіба я можу порушувати це її право?... Я можу сказати, що я щаслива людина. У моєму серці і кохання достатньо. Не можна собі забороняти кохання… Олексій Суханов

