Чи залишилися разом Цимбалюк і Головчук: відповідь героїв "Холостяка"

Стало відомо, чи не розсталася пара після завершення шоу

Учасники 14 сезону романтичного проєкту "Холостяк" — головний герой шоу, відомий український актор Тарас Цимбалюк та переможниця сезону Надін Головчук — нарешті поставили крапку у головному питанні, яке хвилювало глядачів після фіналу.

Шанувальники довго гадали, чи змогла пара зберегти стосунки за межами проєкту і чи залишилися разом після завершення зйомок популярного реаліті-шоу. Відповідь Тарас та Надін дали у довгоочікуваному пост-шоу проєкту, який вийшов на екрани СТБ у п’ятницю, 2 січня. Його ведучим традиційно став Григорій Решетник.

Тарас і Надін разом чи ні

Після "Холостяка" пара намагалась розвивати свої стосунки. Впродовж певного часу Тарас і Надін зустрічалися, проте, за словами актора, це мало штучний вигляд. Як зазначила сама дівчина, у неї не було сил робити щось більше. Вона була спустошена і більшу частину часу ні з ким не спілкувалася.

Особистий архів пари

Решетник запитав, чи разом закохані зараз. 36-річний актор відповів, що життя розвело їх різними шляхами.

Ми не разом Тарас Цимбалюк

Нагадаємо, що фінал 14-го сезону "Холостяка" відбувся минулого року 26 грудня на телеканалі СТБ. Спочатку Тарас попрощався із фавориткою Іриною Пономаренко, а троянди отримали 26-річна модель Надін Головчук та 30-річна Анастасія Половинкіна, яка працює в оборонній сфері. Вже в січні 2026 року Цимбалюка "спіймали" за спільним відпочинком із тією ж Настею.

Цимбалюк із Половинкіною на проєкті. Фото: instagram.com/holostyakstb

Раніше "Телеграф" докладніше розповів, що відомо про всіх учасниць 14 сезону "Холостяка". Нагадаємо, що сам реаліті-проєкт "Холостяк" щоразу потрапляє у скандали. Минулого року шоу запідозрили у співпраці з росіянами.