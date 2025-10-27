Вершниця, "Міс Україна" і багато моделей: як виглядають усі учасниці "Холостяка 2025" і що про них відомо

16 дівчат завойовуватимуть серце головного холостяка країни

У жовтні 2025 року на каналі СТБ розпочався новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк". На цей раз головним героєм проєкту став відомий український актор театру та кіно Тарас Цимбалюк, який після першої вечірки подарував традиційні троянди претенденткам на його вільне серце.

Що потрібно знати:

У 14 сезоні "Холостяка" увагу Цимбалюка привернули 16 учасниць з усієї України

Серед претенденток — "Міс Україна", мами, моделі та власниці власного бізнесу

Майже кожна з учасниць мріє про сім’ю, кохання та гармонійні стосунки

У 14 сезоні "Холостяка" вдалося привернути увагу 35-річного Цимбалюка 16 красуням. Усі вони — з різних містечок України, кожна з яких досягла успіху у своїй професійній сфері, при цьому багато дівчат — фотомоделі.

Ніколєтта Бірюкова, 29 років

Народилася у Рівному. Працює понад 10 років у сімейному туристичному бізнесі із 30-річною історією. Мрія: створити сім’ю.

Ірина Пономаренко, 26 років

Народилася у Донецьку, мешкає у Хмельницькому. Працює моделлю. Мрія: створити міцну родину зі справжніми сімейними цінностями.

Юлія Артюх, 27 років

Місто — Одеса, менеджер з логістики. Юля вже намагалася створити щасливу родину, вийшовши заміж. Народила сина Павла під час війни (зараз хлопчику 3 роки), але розлучилася із чоловіком через зраду. Мрія: міцна родина.

Юлія Коренюк, 35 років

Одеса, fashion-фотограф із більш ніж 10-річним досвідом. Є син Єфим. Мрія: жити у безпеці, займатися улюбленою справою та приносити користь суспільству.

Надін Головчук, 26 років

Народилася у Хмельницькому, фотомодель та відеокріейтор. Мрія: створити сім’ю.

Ольга Дзундза, 38 років

З Харкова, мешкає в Івано-Франківську. Фітнес-тренер, майстер спорту з легкої атлетики зі стрибків у висоту. Розлучена, була разом із чоловіком 20 років. Виховує двох дітей: 15-річного сина та 10-річну дочку.

Ірина Кулешина, 30 років

З Кривого Рогу, живе у Києві. Підприємець понад 6 років розвиває власний бренд купальників. Мрія: відвідати нові країни та зустріти свою людину.

Надія Авраменко, 28 років

Київ, власник салону краси. Мрія: масштабувати власний бізнес.

Валерія Жуковська, 28 років

З Миколаєва, живе у Кельні (Німеччина). Професійна вершниця, майстер спорту з виїздки, тренер. Експерт з підбору та продажу спортивних коней. Мрія: представляти Україну на Олімпійських іграх.

Дар’я Романець, 28 років

Народилася у Дніпрі, власник весільного агентства, фотограф. Мрія: створити сім’ю.

Оксана Шанюк, 30 років

Лікар-косметолог із Києва. Мрія: побудувати щасливу міцну сім’ю з любов’ю, гармонією, підтримкою та дітьми.

Вікторія Крилас, 25 років

Житомир-Київ, фотомодель, що знімається для українських брендів. Мрія: стати мамою та багато подорожувати із сім’єю.

Діана Зотова, 24 роки

Професійна модель, чемпіонка України зі спортивно-бальних танців. Мрія: купити житло для своєї родини, оскільки власне у рідному Миколаєві було пошкоджено вибухом, та мати власний бізнес.

Яна Андрієнко, 29 років

Київ, викладає алгебру та геометрію у столичній гімназії та є заступником директора з навчально-виховної роботи. Мрія: створити сім’ю, підтримувати родинні зв’язки та народити доньку.

Софія Шамія, 20 років

З Києва, студентка, а також "Міс Україна 2023". Увійшла до ТОП-40 найкрасивіших жінок планети на конкурсі краси "Міс Світу". Мрія: у дитинстві хотіла стати моделлю та лікарем, зараз впевнено йде до обох цих цілей. Однією з найзаповітніших мрій є усиновлення дитини.

Анастасія Половинкіна, 30 років

Київ, менеджер по роботі з розробниками в Агентстві регіонального розвитку Київської області. Мрія: масштабувати ком’юніті українських виробників оборонної промисловості.

Нагадаємо, що одна з дівчат покинула шоу "Холостяк" до першої церемонії троянд. Ще не отримали довгоочікуваних квіток дев’ять учасниць.